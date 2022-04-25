سالم أبو مراحيل: التنمية في شمال سيناء تسير بخطوات سريعة.. فيديو

قال النائب سالم أبو مراحيل، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، إن التنمية في شمال سيناء تسير بخطوات سريعة.

وأضاف "أبو مراحيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هناك الكثير من المشروعات التي يتم تنفيذها في رفح الجديدة".

وأشار النائب سالم أبو مراحيل، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء،: "تم بناء العديد من المدارس والمستشفيات والمصانع لأهالي شمال سيناء".

ووجه النائب سالم أبو مراحيل، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، الشكر للرئيس السيسي والقوات المسلحة لعودة أهالي رفح إلى منازلهم بعد تحقيق الأمن والاستقرار.