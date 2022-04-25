فرح الديباني عن تقبيل الرئيس الفرنسي يدها: "فخورة باللحظة دي"

كشفت المطربة فرح الديباني، تفاصيل عن اختيارها لأداء النشيد الوطني الفرنسي بحفل فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية، قائلة إن “أول أمس تواصل معها أحد منظمي الحفلة من الرئاسة الفرنسية وطلبوا منها غناء النشيد الوطني عقب خطاب الرئيس”.



وأضافت "فرح الديباني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الاثنين، أنها توجهت بالأمس لعمل بروفات سريعة، معقبة: "الموضوع بجد كان مثير وفيه مشاعر كتيرة ولحظة مش سهلة عليا خالص".



وتابعت المطربة المصرية، أنها كانت متأثرة جدًا برد فعل الرئيس الفرنسي وزوجته فور صعودها للمسرح، وتوجهيهم التحية لها وتقبيل الرئيس الفرنسي يدها، معقبة: "هما كانوا شافوني قبل كدة وغنيت لهم، ومكنتش متخيلة أنه هيحييني وينحني ويبوس أيدي وكنت فخوره باللحظة دي".