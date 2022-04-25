عاجل
اليوم.. الحكم على متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي أخبار التعليم| اليوم.. الفرصة الأخيرة لمشاهدة شهب القيثارة.. خبير: تشجيع الابتكار وريادة الأعمال يصل بالجامعات إلى المنافسة العالمية أضرار تناول الفسيخ والرنجة على الجسم.. ونصائح لتجنبها وزير الزراعة يتفقد حقول القمح والصوب بمزارع القليوبية..القصير: المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر يستهدف الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد .. زراعة 3.65 مليون فدان قمح هذا الموسم ..شاهد موجز السوشيال ميديا: تعالى أدلعك لـ بهاء سلطان تحقق 27 مليون مشاهدة على يوتيوب.. عمر كمال يعلن عن أغنية جديدة مع شاكوش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إقترابه من تدريب المقاصة .. ماذا قدم مصطفى يونس كمدرب؟

مصطفى يونس
مصطفى يونس

كشفت العديد من التقارير الصحفية، عن اقتراب مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، من تدريب فريق مصر المقاصة خلال الفترة القادمة.

ورحل تامر مصطفى عن تدريب فريق مصر المقاصة نظراً لسوء النتائج، وتولى مصطفى حجاج مسئولية الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

ويتذيل فريق مصر المقاصة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 16 مباراة بالتساوي مع فريق إيسترن كومباني، الذي لعب مباراتين أقل عن فريق المقاصة.

وتستعرض صدى البلد ماذا قدم مصطفى يونس كمدرب، وذلك من خلال السطور التالية:.

 - خاض مصطفى يونس تجربة تدريبية قصيرة مع فريق الهلال السوداني، امتدت لثماني أشهر فقط، وتقدم باستقالته من منصبه عقب الخسارة أمام بلدية المحلة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في إطار ذهاب دورثمن النهائي لبطولة كأس الكؤوس الأفريقية، لموسم 2003، وذلك بعدما وجه جمهور الفريق السوداني صيحات الاستنكار والغضب ضده.

 - تولى تدريب منتخب مصر للشباب عام 2011، واستطاع قيادة المنتخب الوطني إلى نهائيات أمم إفريقيا، وذلك بعدما فاز على منتخب السنغال في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة والخسارة في مباراة الإياب بهدف للاشئ.

 - أعلن مصطفى يونس تقديم إستقالته من منتخب مصر للشباب وذلك بعدما رفض اتحاد الكرة استثنائه من قرار الجمع بين تدريب أحد المنتخبات والعمل الإعلامي في ذلك الوقت.

 - تولى تدريب المصري البورسعيدي عام 2018 ولكنه قاد الفريق في ثلاث مباريات فقط، قبل أن يقرر مجلس إدارة المصري في ذلك الوقت بإقالته عقب خسارته من الزمالك بثنائية نظيفة.

مصطفى يونس مصر المقاصة الدوري المصري أخبار الرياضة نجم الاهلي السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

إغراء رئيس الوزراء..سيقان برلمانية تثير أزمة حول السياسة و"الغريزة" في بريطانيا |فيديو

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

لامبارد: ايفرتون خسر من ليفربول العدواني بسبب محمد صلاح

الاختيار 3 الحلقة 24.. كشف تورط الإخوان في حادث خطف الجنود في سيناء

الأوقاف: فتح المساجد لأداء صلاة التهجد من ليلة 27 حتى نهاية رمضان

وصلت الصعيد.. الأرصاد : عاصفة ترابية قوية قادمة من السعودية | صور

مصطفى يونس مديرا فنيا لـ مصر للمقاصة

ترشيحاتنا

أحدث الأسعار لأبرز 5 سيارات SUV موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

تعرف على إجراءات الحكومة لتوسيع الاستفادة من المشروع القومي للغاز والانتقال للاقتصاد الأخضر..تفاصيل

وزير دفاع أوكرانيا يكشف عن "نقلة نوعية" في الحرب ضد روسيا.. تفاصيل

روسيا: الناتو يستعد لنقل خط دفاع الحلف إلى بحر الصين الجنوبي

العظمى بالقاهرة 32 ..الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا

سموحة يفوز على مصر للمقاصة بهدف نظيف ويعمق جراحه بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

في شم النسيم "الجو مش ربيع".. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس وسقوط الأمطار؟

باللحم والباذنجان.. طريقة عمل المقلوبة في رمضان

دولة تعلن الإخصاء الكيميائي عقوبة لـ مغتصبي الأطفال

فيديو

بعدما قبل الرئيس الفرنسي يدها.. من هي فرح الديباني .. فيديو جراف

كواليس نجاة فريق عمل مسلسل للموت2 من موت محقق .. فيديو جراف

يزيد احتمالية الإصابة بكورونا.. الأطباء يحذرون من تناول الفسيخ في شهر رمضان

تعدد زيجاتها وشراء سجائر لحماتها.. أسرار في حياة ميار الببلاوي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

اﻟﻤﺰﻳﺪ