بعد إقترابه من تدريب المقاصة .. ماذا قدم مصطفى يونس كمدرب؟

كشفت العديد من التقارير الصحفية، عن اقتراب مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، من تدريب فريق مصر المقاصة خلال الفترة القادمة.

ورحل تامر مصطفى عن تدريب فريق مصر المقاصة نظراً لسوء النتائج، وتولى مصطفى حجاج مسئولية الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

ويتذيل فريق مصر المقاصة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 16 مباراة بالتساوي مع فريق إيسترن كومباني، الذي لعب مباراتين أقل عن فريق المقاصة.

وتستعرض صدى البلد ماذا قدم مصطفى يونس كمدرب، وذلك من خلال السطور التالية:.

- خاض مصطفى يونس تجربة تدريبية قصيرة مع فريق الهلال السوداني، امتدت لثماني أشهر فقط، وتقدم باستقالته من منصبه عقب الخسارة أمام بلدية المحلة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في إطار ذهاب دورثمن النهائي لبطولة كأس الكؤوس الأفريقية، لموسم 2003، وذلك بعدما وجه جمهور الفريق السوداني صيحات الاستنكار والغضب ضده.

- تولى تدريب منتخب مصر للشباب عام 2011، واستطاع قيادة المنتخب الوطني إلى نهائيات أمم إفريقيا، وذلك بعدما فاز على منتخب السنغال في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة والخسارة في مباراة الإياب بهدف للاشئ.

- أعلن مصطفى يونس تقديم إستقالته من منتخب مصر للشباب وذلك بعدما رفض اتحاد الكرة استثنائه من قرار الجمع بين تدريب أحد المنتخبات والعمل الإعلامي في ذلك الوقت.

- تولى تدريب المصري البورسعيدي عام 2018 ولكنه قاد الفريق في ثلاث مباريات فقط، قبل أن يقرر مجلس إدارة المصري في ذلك الوقت بإقالته عقب خسارته من الزمالك بثنائية نظيفة.