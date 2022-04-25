"الديهي" يوضح أهم رسائل السيسي في ذكرى تحرير سيناء

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اليوم تاريخ مميز لدي المصريين وجميع أحرار العرب وهو ذكرى تحرير سيناء الحبيبة أرض الفيروز.

وأضاف "نشأت الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألقى كلمة بهذه الذكرى الكريمة الغالية على قلوب كل المصريين، أهم ما لفت نظره بكلمة الرئيس هو إدراك القوة الشاملة للدولة، وهي كلمات لها مغزى ومعنى فالرئيس يري أن من ارد السلام عليه بالقوة.

وتابع، أن الرئيس يلمح إلى أن بناء القدرات معركة شاملة لم ولن تنتهي، موجهًا التحية للشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة التي طالما سطرت باحرف من نور هذه الانتصارات وحولت الانكسارات لانتصارات، معقبًا: "هنيئًا لمصر بجيشها، وهنيئا للقوات المسلحة الشعبية بحب الشعب لها".





