عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على اختصاصات الجمعية العامة بنوعيها لصندوق التأمين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مشروع قانون التأمين الموحد والذي وافق عليه بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية لصندوق التأمين.

txt

ضوابط نظام الخمس سنوات في التعليم الفني.. القانون يوضح

txt

أنهى حياة طالبة بسيارة والده بالمحلة ..كيف يتعامل القانون مع الطفل القاتل

ونصت مادة (57) على ان تختص الجمعية العامة العادية للصندوق بما يأتي: 

1-مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق. 

2-مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار. 

3-المصادقة على تقرير مراقب الحسابات. 4-اعتماد القوائم المالية للصندوق. 

5- تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته، وكذا مكافآتهم في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الإكتوارى وبشرط موافقة الهيئة. 

6-تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

 7-انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 

8-النظر في الموضوعات الأخرى المحددة في إخطار الدعوة ".

ونصت مادة (58) على ان تختص الجمعية العامة غير العادية للصندوق بما يأتي:

 1-    الموافقة على تعديل النظام الأساسي للصندوق. 

2-    الموافقة على عزل مجلس إدارة الصندوق، وتعيين مجلس إدارة مؤقت بما لا يجاوز عام لحين انتخاب مجلس إدارة جديد. 

تصفية الصندوق أو إدماجه أو تحويل أمواله إلى صندوق آخر أو إلى وثيقة تأمين جماعية لدى إحدى شركات التأمين العاملة في مصر.

مجلس الشيوخ مشروع قانون المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قانون التأمين الموحد مجلس الادارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

القاهرة 30 درجة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26 أبريل

هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. صفاء السماء و9 علامات تحددها

إغراء رئيس الوزراء..سيقان برلمانية تثير أزمة حول السياسة و"الغريزة" في بريطانيا |فيديو

هشام طلعت مصطفى: فاعل خير صديقي يتبرع بـ50 مليون جنيه لمستشفى وادي النيل

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

لامبارد: ايفرتون خسر من ليفربول العدواني بسبب محمد صلاح

الرعب القادم..التهاب الكبد الغامض ..خطورته على الأطفال وضرورة الانتباه لأعراضه

ترشيحاتنا

الموت يفجع الفنانة مروة عيد في والدها

علامات ليلة القدر .. 7 أمارات ترقبها في هذه الساعة

فيديو لوزير الدفاع الأمريكي في العاصمة الأوكرانية كييف

الزمالك يكثف محاولاته للتعاقد مع رمضان صبحي بعد خروج بيراميدز من الكونفدرالية

متى ليلة القدر.. اعرف موعدها وعلاماتها ودعاء النبي فيها

حمام دم.. تسجيل صوتي لجوني ديب وآمبر هيرد في قضية التشهير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا قالت نضال الأحمدية عن إعجاب طوني خليفة بها وسر مقلبها فيه؟

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

في شم النسيم "الجو مش ربيع".. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس وسقوط الأمطار؟

باللحم والباذنجان.. طريقة عمل المقلوبة في رمضان

فيديو

بعدما قبل الرئيس الفرنسي يدها.. من هي فرح الديباني .. فيديو جراف

كواليس نجاة فريق عمل مسلسل للموت2 من موت محقق .. فيديو جراف

يزيد احتمالية الإصابة بكورونا.. الأطباء يحذرون من تناول الفسيخ في شهر رمضان

تعدد زيجاتها وشراء سجائر لحماتها.. أسرار في حياة ميار الببلاوي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

اﻟﻤﺰﻳﺪ