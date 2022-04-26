تعرف على اختصاصات الجمعية العامة بنوعيها لصندوق التأمين

مشروع قانون التأمين الموحد والذي وافق عليه بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية لصندوق التأمين.

ونصت مادة (57) على ان تختص الجمعية العامة العادية للصندوق بما يأتي:

1-مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق.

2-مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار.

3-المصادقة على تقرير مراقب الحسابات. 4-اعتماد القوائم المالية للصندوق.

5- تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته، وكذا مكافآتهم في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الإكتوارى وبشرط موافقة الهيئة.

6-تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

7-انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

8-النظر في الموضوعات الأخرى المحددة في إخطار الدعوة ".

ونصت مادة (58) على ان تختص الجمعية العامة غير العادية للصندوق بما يأتي:

1- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للصندوق.

2- الموافقة على عزل مجلس إدارة الصندوق، وتعيين مجلس إدارة مؤقت بما لا يجاوز عام لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

تصفية الصندوق أو إدماجه أو تحويل أمواله إلى صندوق آخر أو إلى وثيقة تأمين جماعية لدى إحدى شركات التأمين العاملة في مصر.