سموحة يفوز على مصر للمقاصة بهدف نظيف ويعمق جراحه بالدوري

عمّق فريق سموحة السكندري، جراح نظيره مصر المقاصة بعدما فاز عليه بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة السادسة عشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق شريف رضا في الدقيقة 83 من عمر وزمن الشوط الثاني.

وارتفع رصيد فريق سموحة إلى النقطة 26 محتلاً المركز الرابع، بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 10 محتلاً المركز الأخير بالتساوي في عدد النقاط مع إيسترن كومباني.

وبدأ فريق سموحة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: رجب نبيل، ومحمد شكرى، وشريف رضا، ومحمد حكم.

خط الوسط: محمد كناريا، أحمد حمص، مصطفى الخواجة، صديق أوجولا

خط الهجوم: مروان حمدي، عبد الكبير الوادي.

بينما بدأ فريق مصر المقاصة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: علي فتحي، أحمد صبيحة، على المصرى، محمود فهمى.

خط الوسط: كريم حلاوة، جون أفيرى، منعم، محمد أمو

خط الهجوم: هشام حافظ، سعيد الونش.