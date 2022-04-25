العظمى بالقاهرة 32 ..الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا / الثلاثاء/ طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 18

الإسكندرية 26 16

وادي النطرون 31 16

طنطا 32 17

شبين الكوم 32 17

دمنهور 30 17

بلطيم 25 16

مطروح 22 15

السلوم 24 15

سيوة 31 15

بورسعيد 25 17

دمياط 26 16

الزقازيق 32 16

المنصورة 31 17

الإسماعيلية 33 17

السويس 33 18

العريش 24 16

رفح 25 15

رأس سدر 28 15

نخل 31 12

نويبع 33 20

طابا 30 19

كاترين 26 13

الطور 30 18

شرم الشيخ 33 23

الغردقة 32 22

مرسى علم 32 21

الفيوم 33 18

بني سويف 33 18

المنيا 34 17

أسيوط 35 18

سوهاج 36 20

قنا 37 21

الأقصر 38 22

أسوان 39 23

ادفو 38 22

أبوسمبل 38 22

الوادي الجديد 39 21

شلاتين 30 18

أبو رماد 28 19

حلايب 27 19

رأس حدربة 26 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 39 26

المدينة 37 23

الرياض 35 22

المنامة 31 25

أبوظبي 38 26

الدوحة 36 26

الكويت 35 22

دمشق 31 11

بيروت 21 17

عمان 30 16

القدس 27 17

غزة 23 17

بغداد 32 18

مسقط 36 30

صنعاء 33 15

الخرطوم 41 28

طرابلس 24 17

تونس 25 13

الجزائر 18 12

الرباط 20 10

نواكشوط 29 18



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 27 9

اسطنبول 22 8

إسلام آباد 37 22

نيودلهي 43 25

جاكرتا 32 25

بكين 29 16

كوالالمبور 33 24

طوكيو 24 16

أثينا 25 13

روما 21 08

باريس 17 16

مدريد 19 9

برلين 12 5

لندن 14 5

مونتريال 17 8

موسكو 15 8

نيويورك 16 11

واشنطن 21 14

أديس أبابا 23 13