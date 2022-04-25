نشرة أخبار البرلمان| عقوبة القتل الخطأ بعد وفاة الطالبة ميسرة.. إشادة نيابية بعقد بروتكول تعاون بين الاتصالات وحياة كريمة

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

غرامة 200 ألف عقوبة صاحب ترخيص إدارة المخلفات لإخلاله بهذه الالتزامات



تصل إلى 7 سنوات حبسا.. عقوبة القتل الخطأ بعد وفاة الطالبة ميسرة

محمد سلطان: الدولة تسعى لتحسن خدمات المواطنين في القرى والاستعانة بالتحول الرقمي



برلماني عن ذكرى تحرير سيناء: محفورة في قلب كل مصري محب لوطنه



تعرف على مصادر دخل نظام التأمين الصحي على الطلاب وفقا للقانون



برلماني: العفو الرئاسي عن بعض المحبوسين تفعيل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان



برلماني: التعاون بين وزارة الاتصالات ومبادرة حياة كريمة يصقل مهارات المواطنين التكنولوجية



خالد بدوي: الرئيس السيسي يسعى للإفراج عن الشباب تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

