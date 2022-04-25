الاتحاد الكاميروني يشكو جمال بالماضي مدرب الجزائر للفيفا

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم برئاسة صامويل إيتو، اليوم الاثنين، اعتزامه التقدم بشكوى ضد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، إثر تصريحاته الخاص بمباراة المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وكان جمال بلماضي قال في حوار نشره الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، إن الحكم الجامبي باكاري جاساما إضافة لـ شخصين أو 3 آخرين على حد قوله، كانوا أطرافا في مؤامرة تمت ضد منتخب بلاده لمنع تأهلهم لكأس العالم.

ونشر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، ندد فيه بتصريحات المدرب بلماضي، ومعبرًا عن استيائه تجاه تلك التصريحات.

وأكد الاتحاد الكاميروني في بيانه احتفاظهم بالحق في رفع قضية الأيام المقبلة ، أمام لجنة الأخلاق في الفيفا، متهمين بلماضي باختراق بعض الأكواد والمعايير الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وندد الاتحاد الكاميروني على حد وصفه بالتحريض على العنف على لسان بلماضي والمسئوليين الجزائريين، قائلًا:" الاتحاد الكاميروني يرفض هذه المزاعم التشهيرية التي غُرست بطريقة تلميحية وصاغها مراراً قادة كرة القدم الجزائرية. ونأسف لأن استمرار هذا الجدل من المرجح أن يتسبب في حوادث مماثلة للعدوان اللفظي الذي تعرض له المسؤولون الكاميرونيون في الأول من أبريل الجاري في الدوحة على هامش قرعة مونديال قطر 2022."

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقدم باحتجاج لدى الفيفا على إقصائه من تصفيات المونديال على يد الكاميرون، متهمًا الجامبي بكاري جاساما بالانحياز التحكيمي، ما أدى لخسارة محاربي الصحراء.