الأوقاف: أي قرار يخص الصلاة لا تصدره الوزاره وحدها

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف، ردا على ما أثير حول التفتيش على مسجد بالإسماعيلية، إن التفتيش يتم دائما للاطمئنان على تنفيذ قرارات اللجنه العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا الخاصة بالمساجد .



واضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحكاية " المذاع على قناة mbc مصر، أن وزارة الأوقاف هى من تطبق قرارات اللجنه العليا لادارة أزمة فيروس كورونا وليست هى من تنشيء القرار

وتابع " مش احنا اللي بنقول هنفتح صلاة التراويح ومش احنا اللي بنقول نفتح صلاة التهجد" والقرار ليس في يد وزارة الأوقاف وحدها، وهو قرار اللجنه العليا ووزارة الأوقاف عضو بها وما تراه اللجنه في صالح العباد والبلاد.

