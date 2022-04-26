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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يكرم منتخبات مصر لكرة السلة

صدى البلد

كرّم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة منتخبات مصر الحاصلة على بطولات فى كرة السلة وذلك على هامش حفل الافطار الذى نظمه الاتحاد المصرى لكرة السلة أمس.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تقدر أبطال مصر الرياضيين فى كافة الالعاب على الإنجازات التى يحققونها فى مختلف المحافل الدولية .

و طالب صبحى اللاعبين بضرورة اللعب على المراكز الاولى قائلا : أنتم ابطال مصر والدولة ستواصل دعمها لكم وأملنا فيكم كبير، وهدفنا أولمبياد باريس .

وأضاف صبحى: مصر أصبح لديها البنية التحتية القوية والقدرات البشرية المدربة والمؤهلة لاستضافة أقوى وأكبر البطولات الدولية والعالمية.

وفى المقابل أثنى الدكتور مجدى أبو فريحة رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة على دعم وزير الرياضة اللامحدود للعبة كرة السلة بشكل خاص والرياضة بشكل عام، مشيرًا إلى أنه لم يتأخر فى دعم ملفات مصر فى استضافة البطولات.

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