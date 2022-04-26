تاكيس جونياس يقود أول مران لبيراميدز بعد توليه إدارة الفريق فنيًّا

قاد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز، أول تدريباته اليوم، على رأس القيادة الفنية لفريق الكرة الأول، بعدما أتمت الإدارة اتفاقها معه لتولي المهمة خلال المرحلة المقبلة.

وبعد عودته من الكونغو، بدأ الفريق تدريباته دون راحة على ملعب الدفاع الجوي، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا والمحدد لها مساء الأربعاء في الدوري الممتاز.

وقسَّم المدير الفني وجهازه المعاون، اللاعبين إلى مجموعتين لأداء تدريبات متنوعة في ظل حالة الإرهاق الذي يمر به الفريق بسبب السفر والعودة والإجهاد، وعقد الجهاز جلسة مع اللاعبين مبديا خلالها سعادته بالعودة مرة أخرى لتدريب الفريق وثقته الكبيرة في المجموعة الحالية التي يرى قدرتها على مواصلة المنافسة على لقبي الدوري والكأس خلال الفترة المقبلة.

وطالب المدير، اللاعبين بضرورة نسيان الفترة الأخيرة والتركيز فيما هو قادم لأهمية تحقيق الانتصارات في المرحلة المقبلة ومواصلة المنافسة مشددا على أن الانتصارات تعطي اللاعبين الثقة في أنفسهم.