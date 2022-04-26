عمرو أديب: مُشاهِدة كريمة اسمها عفاف تبرعت بـ300 ألف جنيه لمستشفى وادي النيل

قال الإعلامي عمرو أديب ، إن هناك مشاهدة تسمي عفاف قامت بالتبرع بمبلغ 300 ألف جنيه لمستشفى وادي النيل، مؤكدا أنه بالـ300 ألف دول كملنا الـ 6 ملايين جنيه تبرع.

واضاف أديب خلال برنامجه " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر2 " ، منذ 15 سنه وانا أخصص هذه الليلة وهذه الحلقة لجمع تبرعات لمساعدة الناس الذين تقف حياتهم علي عملية بقيمة 40 الف جنية وعمليات ثقب القلب وعمليات القوقعة وعمليات زراعة الكبد وهذا يتم في مستشفى وادي النيل .

واوضح أديب ، إن هناك الكثير من الأشخاص المرضي ينتظرون هذه الليلة لجمع التبرعات وعمل العمليات المختلفة لهم ، مؤكدا أن التبرعات يتم استخدامها في زراعة الأطراف ومساعدة مرضي الكلي والأطفال .