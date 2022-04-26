برلماني: نحتاج إلى إعلام حرب لمواجهة أكاذيب الجماعة الإرهابية

طالب النائب أحمدي بدوي، بضرورة أهمية وجود إعلام حرب في الوقت الراهن لمواجهة إعلام جماعة الإخوان الإرهابية الذي يبث الشائعات والسموم لبث الفرقة والإحباط لدي الشعب المصري، مشيرا إلى أنه يجب توعية المشاهدين بأغراض الإعلام المعادي للدولة.

وأشار النائب أحمد بدوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن هناك حربا يشنها أهل الشر على الدولة المصرية، وإعلام الجماعة الإرهابية ينشر أخبارا لا تمت للواقع بأي صلة، مشيرا إلى أن نسب مشاهدتهم ضعيفة؛ مما يؤكد أن الشعب المصري فقد الثقة فيهم.

تابع النائب أحمد بدوي، قناة الحدث اليوم بيتي الذي أعتز به لأنها تؤدي رسالة مهمة، لافتا إلى أنها استطاعت أن تصل إلى جميع فئات المجتمع، ولم تتدخل إدارة القناة مطلقا في السياسة التحريرية للبرامج التي تنطلق من شعار الإعلام الهادف هو الأساس".

