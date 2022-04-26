مواطن من شمال سيناء: الوضع في رفح تغير للأفضل بجهود القوات المسلحة.. فيديو

قال أحد أهالي شمال سيناء، إن الوضع في رفح تغير كثيرا للأفضل بعد جهود القوات المسلحة.

وأضاف "أحد أهالي شمال سيناء"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الوضع كان سيئا بداية من عام 2011 وحتى عام 2016"، متابعا: "الوضع بدأ يتحسن منذ عام 2016 وحتى 2022.

وأشار أحد أهالي شمال سيناء، إلى أنه: "في الماضي لم يكن يستطيع أحد أن يأتي إلى مدينة رفح".

ويقدم الإعلامي أحمد موسي، حلقة حصرية لأول مرة من داخل رفح والشيخ زويد، ببرنامج "علي مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، .

وتتضمن الحلقة لقاءات مع الأهالي بعد عودتهم لمساكنهم عقب نجاح القوات المسلحة في تطهير المنطقة من الجماعات الارهابية والتكفيرية وتحقيق الأمن والاستقرار في شمال سيناء.