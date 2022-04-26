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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الشاورما بالمنزل أفضل من الجاهز

الشورما
الشورما

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة تحضير شاورما اللحم في البيت مثل الجاهز في المطاعم بخطوات بسيطة .

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طريقة عمل الشكلمة لعشاق جوز الهند

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طريقة عمل الأومليت الإسباني في دقائق للشيف عظيمة حمدي


المقادير:


- نصف كيلو لحم مقطع شرائح
- قطعة لية (مفرومة)
- كوب زبادي
- 2 حبة فلفل أخضر
- 2 حبة بصل مبشور
- 2 حبة طماطم مقطعة مكعبات
- ربطة بقدونس مفروم
- 2 فص ثوم مهروس
- ربع كوب خل
- نصف معلقة صغيرة ملح
- ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود


طريقة التحضير:


- نتبل اللحم بالملح والفلفل ونحط عليه الزبادي، الثوم، والخل ونسيبه لمدة ساعة.
- نضع اللية المفرومة (الدهن) في طاسة وننزل عليها باللحم، ونقلب ونضيف البصل والفلفل الأخضر وتغطا مع اضافة قليل من الماء كل ما تحتاج.
- نضيف مكعبات الطماطم فوق المزيج ونتركها إلى التسوى.
- يضاف البقدونس المفروم ويقلب، وترفع الشاورما عن النار عند التسوية
- نحشي الشاورما في الخبز المدهون بالطحينة بحسب الرغبة

طريق الثوم طريقة تحضير شاورما اللحم كيلو لحم شرائح المزيج شاور ​​​​​​​health

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