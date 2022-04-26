طريقة عمل الشاورما بالمنزل أفضل من الجاهز

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة تحضير شاورما اللحم في البيت مثل الجاهز في المطاعم بخطوات بسيطة .
المقادير:
- نصف كيلو لحم مقطع شرائح
- قطعة لية (مفرومة)
- كوب زبادي
- 2 حبة فلفل أخضر
- 2 حبة بصل مبشور
- 2 حبة طماطم مقطعة مكعبات
- ربطة بقدونس مفروم
- 2 فص ثوم مهروس
- ربع كوب خل
- نصف معلقة صغيرة ملح
- ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود
طريقة التحضير:
- نتبل اللحم بالملح والفلفل ونحط عليه الزبادي، الثوم، والخل ونسيبه لمدة ساعة.
- نضع اللية المفرومة (الدهن) في طاسة وننزل عليها باللحم، ونقلب ونضيف البصل والفلفل الأخضر وتغطا مع اضافة قليل من الماء كل ما تحتاج.
- نضيف مكعبات الطماطم فوق المزيج ونتركها إلى التسوى.
- يضاف البقدونس المفروم ويقلب، وترفع الشاورما عن النار عند التسوية
- نحشي الشاورما في الخبز المدهون بالطحينة بحسب الرغبة