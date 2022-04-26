طريقة عمل الشاورما بالمنزل أفضل من الجاهز

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة تحضير شاورما اللحم في البيت مثل الجاهز في المطاعم بخطوات بسيطة .



المقادير:



- نصف كيلو لحم مقطع شرائح

- قطعة لية (مفرومة)

- كوب زبادي

- 2 حبة فلفل أخضر

- 2 حبة بصل مبشور

- 2 حبة طماطم مقطعة مكعبات

- ربطة بقدونس مفروم

- 2 فص ثوم مهروس

- ربع كوب خل

- نصف معلقة صغيرة ملح

- ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود



طريقة التحضير:



- نتبل اللحم بالملح والفلفل ونحط عليه الزبادي، الثوم، والخل ونسيبه لمدة ساعة.

- نضع اللية المفرومة (الدهن) في طاسة وننزل عليها باللحم، ونقلب ونضيف البصل والفلفل الأخضر وتغطا مع اضافة قليل من الماء كل ما تحتاج.

- نضيف مكعبات الطماطم فوق المزيج ونتركها إلى التسوى.

- يضاف البقدونس المفروم ويقلب، وترفع الشاورما عن النار عند التسوية

- نحشي الشاورما في الخبز المدهون بالطحينة بحسب الرغبة