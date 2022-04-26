سلمى رشيد: في بداية تعارفي بزوجي كنت تقيلة معاه جدا.. فيديو

قالت الفنانة سلمي رشيد ، إنها ارتبطت بزوجها عن حب ، مؤكدة أنهما أحبا بعضهما منذ اللحظة الأولي “وفي بداية علاقتنا كنت تقيله معاه جدا”.

وأضافت سلمي رشيد خلال لقائها في برنامج " كلام الناس " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، أنها تعرفت على زوجها قبل زواجهما في مناسبة وهو وقتها كان صديقا لصديقة لي ولم يكن يعرف أن أنا فنانة ودي أكتر حاجة شجعتني أحبه.

وأوضحت سلمي رشيد ، إن زوجها حاولت أن يتواصل معها عن طريق صديقتها وصديقتها رفضت وطلبت منه التواصل معي علي السوشيال ميديا وتواصل معي ولكن في البداية تواصل مع صفحة مزيفة وتعرفنا على بعض لمدة 6 شهور وتزوجنا .