26 أبريل.. ماذا يقول تاريخ ميلادك وما نصيحة الأبراج لك

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، بانتظار مولود اليوم سنة مميزة تتحدث الفلك عن تغيير مفاجئ يطرأ على حياتك عن طريق سفر أو هجرة كل الطوالع الفلكية تدل على الفرص والايجابيات بحيث تحمل لك النجاح والانتصار فتوظف طاقاتك ومزاياك في المجالات المناسبة واثقا من نفسك وحاضرا لتقبل المفاجآت السارة.

مولود اليوم الثلاثاء 26 نيسان أبريل من برج الثور

مولود اليوم من برج الثور عاطفي جداً، ورومانسي جداً فهو يقدّر العلاقة والانسجام الذي من خلاله يسعى إلى تكوين أسرته الصغيرة، وقد يذهب مولود الثور إلى حد التطرف والإسراف من اجل جعل شريك الحياة سعيدا وهو لا يعتبرها تضحية وذلك بسبب أحاسيسه وعواطفه القوية.و لديه رغبة شديدة في مشاركة حياته وأحلامه مع شخص مميز بالنسبة له، كما يفضّل مولود الثور الصداقات طويلة الأمد وكذلك العلاقات العاطفية طويلة الأمد، وبالنسبة للمرأة الثور فيرى الرجال بها بأنها إمراة تقليدية ممّا قد يسبب له الملل وأنها إمرأة غيورة لأسباب قد يراها تافهة وبأنّها لا تعترف بأخطائها بسهولة.