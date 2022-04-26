سحورك عندنا .. أومليت إسباني وفول بالبشاميل 

"هنتسحر إيه النهارده؟" سؤال يحير كثيرون، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية فى سحور رمضان.

ونقدم لكم اليوم: طريقة عمل الأومليت الأسباني و فول بالبشاميل للشيف عظيمة حمدي .

طريقة عمل الأومليت الإسباني

المكونات



2 ثمرة بطاطس

2 ثمرة بصل

6 أو 5 بيضات

فلفل أسود

ملح

بابريكا

طريقة التحضير



نحضر ثمرتين صغيرتين من البطاطس، ونقوم بتقطيعهم شرائح متوسطة وليست سميكة وليست شيبس ونحمرها فى زيت ساخن.

نكرر نفس الأمر مع ثمرات البصل، ونستخرجهم من الزيت على مناديل مطبخ ونتركهم حتى يبردوا تمامًا.

نضرب 5 أو 6 بيضات مع فلفل أسود وملح وبابريكا، ونضع البيض بعد ضربه على البطاطس والبصل فى بولة عميقة، ونتركه 10 دقائق على جنب.

نحضر بعد ذلك طاسة نضع فيها قطعة من الزبدة، وعندما تبدأ فى الذوبان نقوم بتوزيعها على الطاسة كلها.

نضع فيها البيض بالبطاطس والبصل وبعد أن يتماسك نقلبه على الجانب الآخر مثل طريقة الأومليت العادى.. ونقدمه مع العيش المفضل.

فول بالبشاميل



مقادير فول بالبشاميل

2 كوب فول مدمس مهروس

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة كمون

1 فص ثوم مفروم

3 بيضة مسلوقة حسب الرغبة

جنزبيل بودرة

1 و نصف كوب لبن

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة دقيق

ملح

فلفل اسود



طريقة تحضير فول بالبشاميل



للبشاميل

-على البارد يوضع اللبن مع الدقيق ثم تضاف الزبدة

-ثم يرفع على النار ويقلب جيدا حتى يثقل القوام ويتبل بالملح والفلفل

-ويترك حتى يثقل القوام

-في الطاجن يوضع الفول المدمس ثم يضاف الملح والفلفل والكمون

-ثم يضاف البيض المسلوق مع رشة من الفلفل الأسود

-ثم يضاف البشاميل على الوجه ثم يدخل الفرن حتى يأخذ الوجه ويقدم