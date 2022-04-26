شبانة: شركة الكرة بالأهلي تحدد اقتراحات تطوير الجهاز الفني وقطاعات الناشئين

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن شركة الكرة بالأهلي برئاسة ياسين منصور، عرضت على بيتسو موسيمانى المدير الفني إجراء تعديلات على شكل الجهاز الفني فى الموسم الجديد بما يخدم مصالح الفريق ويواكب التطور المستمر في كرة القدم.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، الشركة قدمت عدة مقترحات لتطوير عمل الجهاز الفني شريطة موافقة موسيماني عليها على هامش الاجتماع بينهم.

وأوضح شبانة، شركة الكرة اقترحت على موسيماني ضم مطورين أداء سواء مصريين أو أجانب لتطوير أداء اللاعبين، أحدهم للمهاجمين وآخر للمدافعين ويتولى كل منهما تدريب اللاعبين تحت إشراف موسيماني على النواحي الهجومية والآخر على المهام الدفاعية بالإضافة إلى محلل أداء مصري لتحليل مباريات الدوري ونقل تدريبات الفريق لملعب آخر لحين الانتهاء من تطوير أرضية ملعب التتش الذي لن يتم قبل ٣ أشهر.

وأشار، مسئولو شركة الكرة بالأهلي، طلبت من خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي إعداد ملف كامل عن العناصر المميزة بقطاع الناشئين من فريق الشباب وحتى مواليد ٢٠١٠ وذلك لصياغة عقود احتراف للعناصر المميزة من القطاع لتسويقها في الدوريات الأوروبية.

وأتم شبانة، الشركة أخطرت مدير قطاع الناشئين بأن كافة أمور القطاع سوف تسير باحترافية على غرار الفريق الأول وهذا ما سيتم تفعيله لاحقا ويعكف خالد بيبو فى الوقت الحالى على إعداد هذا الملف من أجل البدء فى تسويق الناشئين أول الموسم المقبل.