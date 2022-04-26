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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تشهد ختام برنامج هل هلالك بساحة الهناجر

صدى البلد

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء أمس الإثنين، حفل ختام فعاليات البرنامج الرمضاني "هل هلالك" في نسخته السادسة المجانية، الذي نظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك بحضور الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وقالت إيناس عبد الدايم، إن برنامج فعاليات "هل هلالك" شمل مجموعة من العروض المميزة التى عكست ملامح من الحراك الإبداعى فى المجتمع.

وأشارت إيناس عبد الدايم إلى الأنشطة المتنوعة التى قدمتها مختلف قطاعات الوزارة بجميع ربوع مصر خلال شهر رمضان المعظم هدفت إلى إعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان، مشيرة إلى الدور المؤثر للقوى الناعمة فى تطوير المجتمع وتنمية الوعى.  

وكان الحفل قد تضمن مجموعة من الأغاني الوطنية الحماسية أداها نجوم مسابقة "انا المصرى " بمصاحبة اوركسترا  المركز القومى للمسرح كان منها بانوراما لأعمال عبد الحليم حافظ الوطنية - متخافوش على مصر اداء مؤمن خليل، حلوة بلادي، لو بتحبو البلد دي أداء ماريا نظمي، مطلوب من كل مصري، أنا مصري وأبويا مصري أداء اية عبد الله.

كما اختتم البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، عروضه لرائعة  الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا، وأيضا اختتم ركن الطفل الورشة الفنية التى أقيمت تحت إشراف الفنانة سها كحيل، والفنانة إسراء بدوى ونظمت ثلاث ورش عمل الأرنب  من الورق، شنطة من الفوم، وشابو من الورق.

إيناس عبد الدايم مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون رئيس قطاع صندزق التنمية الثقافية المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الشاعر صلاح جاهين

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