التضامن: 67 كرتونة و200 وجبة يوميا بقرية التلول شمال سيناء

تفقد على غيط مدير عام التضامن الاجتماعي بشمال سيناء عددا من مشروعات جمعية كنوز البردويل .. حيث تم عمل زيارة لمشروع تدريب المرأة الريفية بقرية التلول .. كما تابع آلية توزيع كراتين المواد الغذائية المقدمة من بنك الطعام ل 67 مستفيدا من الفئات الاكثر احتياجاً وفقاً لضوابط واشتراطات بنك الطعام المصري بقرية التلول .كما تم عمل لقاء مع المواطنين بقرية التلول واستمع الي مطالبهم ووعد بالاستجابة إليها.

واستكمل غيط ، زيارته الى مقر مشروع خدمة المرأة العاملة بقرية سلمانه.. حيث شهد انشطة الجمعية من خلال تجهيز وجبات افطار_صائم ل 200 وجبه يوميأ للاسر الاكثر احتياجأ وتنقاش مع عدد من المتطوعين بالجمعية المشاركين بانشطة شهر رمضان .

الاصول الانتاجية

وانتهت الزيارة بمشاركة تسليم الاصول الانتاجية لعدد من المستفيدين من مشروع كنوز الخير لمستفيدي برنامج فرصة والذي تنفذه الجمعية بعدد من القرى بمركز ومدينة بئر العبد وعرض مدير الجمعية الجهود المبذولة بمشروعات الجمعية خلال الفترة الماضية، وتم مناقشة عدد من المشكلات والحلول المقترحة لأنشطة العمل الأهلي على مستوى المحافظة.



واكد فقط، علي أن هناك جهودا تبذلها الدولة والجمعيات الاهلية للنهوض بقرية التلول صمن مبادرة حياة كريمة، وقد استمع الي المواطنين فى لقاء جمعه مع عدد من المواطنين بمقر جمعية كنوز البردويل بقرية التلول .

