العاصمة الصينية تجري ثلاث جولات من اختبارات الأحماض النووية في 11 منطقة

أعلنت السلطات الصينية أن العاصمة بكين ستجري ثلاث جولات من اختبارات الأحماض النووية في 11 منطقة أخرى من اليوم الثلاثاء إلى السبت المقبل للحد من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وبدأت المدينة اختبار الحمض النووي على مستوى المقاطعة في منطقة تشويانج أمس الاثنين بعد ظهور حالات محلية جديدة مصابة بالفيروس، ومن المقرر عقد جولتين أخريين من الاختبار يومي الأربعاء والجمعة في المنطقة.

واعتبارا من الساعة 8 مساء أمس الاثنين، تم أخذ عينات من أكثر من 3.69 مليون شخص في المنطقة، مع ظهور 526،457 اختبار سلبي. لم تكن بقية النتائج متوفرة في وقت هذا التقرير.

وقال مسئول صيني إن بكين علقت التجمعات الكبيرة، مثل العروض المسرحية والأحداث الرياضية والمعارض وترقيات المبيعات والدورات المتصلة بالإنترنت وأنشطة مؤسسات التدريب بعد المدرسة، وكذلك بناء المنازل السكنية وتجديدها.

وأضاف أن إمدادات الضروريات اليومية في بكين كافية ومستقرة.

وقال بانج شينغهوو، نائب مدير مركز بلدية بكين للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، إن ما تم تسجيل 70 حالة من العدوى المحلية منذ 22 أبريل.

كما تم تصنيف خمسة أحياء أخرى صينية على أنها خطر متوسط ​​للإصابة بكورونا، مما يجلب العدد الإجمالي للمناطق المتوسطة الخطورة في بكين إلى ستة، ومدينة لديها حاليا منطقة عالية الخطورة.