محافظ القاهرة: زيادة عدد أتوبيسات النقل العام خلال فترة العيد

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على زيادة عدد أتوبيسات النقل العام وتقليل زمن التقاطر بينها خلال فترة عيد الفطر المبارك والأيام التي تسبقها والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام.

وأكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام أن الهيئة قامت بتوفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون كما تم تجهيز جميع السيارات العاملة علي خطوط الهيئة ومراجعة حالتها الفنية ومظهرها العام ونظافة السيارات من الداخل والخارج.

ونوه إلى انه سيتم تشغيل جميع خطوط هيئة النقل العام من خلال شبكة الخطوط الحالية بمحافظات القاهرة الكبري وتدعيمها بعدد من السيارات تم اختيارها من بين السيارات الجديدة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين خلال العيد .

وأشار رئيس هيئة النقل العام الى أن غرفة العمليات بالهيئة تعمل طوال العيد علي مدار 24 ساعة لمواجهة أي حالات طارئة متعلقة بالتشغيل ، كما أن كافة أعداد الوحدات العاملة قابلة للزيادة الفورية وفقاً لتدفقات المواطنين علي المناطق المختلفة ، إلى جانب تشغيل منظومة التتبع الالكتروني للسيارات (G.P.S) التى تحقق المزيد من إحكام السيطرة والمراقبة.