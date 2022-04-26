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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تطالب العالم بضبط النفس حيال الأزمة الأوكرانية

الصين
الصين

أعلن المتحدث باسم وزارة خارجية الصين في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء، أن لا أحد يريد بدء حرب عالمية ثالثة،ويجب على جميع الأطراف التحلي بضبط النفس بشأن الأزمة في أوكرانيا ومنع توسع الصراع.

وقال المتحدث: "لا أحد يرغب في بدء حرب عالمية ثالثة، ونأمل أن تظل جميع الأطراف المعنية هادئة مع ضبط النفس، وألاتسمح للوضع بالتصعيد، وتحقيق السلام في أقرب وقت ممكن".

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زيلينسكي: انتصار أوكرانيا على روسيا أمر محتوم

هو كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد صرح في وقت سابق أن خطر الحرب النووية حقيقي، مشددا على أنه لا يمكن التقليل من شأن هذا الخطر.

موسكو تأمل ألا تسمح الدول الغربية بإرسال قوات الناتو

وأضاف لافروف على الهواء في برنامج "اللعبة الكبيرة" على القناة الروسية الأولى، يوم الاثنين، أن موسكو تأمل ألا تسمح الدول الغربية بإرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا، "آمل حقًا، أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال السماح بحرب عالمية ثالثة، إنهم في هذا السياق يفكرون في الاستفزازات المستمرة لزيلينسكي وفريقه، الذين يطالبون تقريبا بإدخال قوات الناتو لحماية الحكومة الأوكرانية. والجميع يقول دائمًا إننا سنعطي الأسلحة - والتي، بالطبع، تصب الوقود على النار - يريدون إجبار الأوكرانيين على قتال روسيا بهذه الأسلحة حتى آخر جندي أوكراني، لأجل أن يستمر هذا الصراع فترة أطول، لأجل أن تعاني منه روسيا أكثر فأكثر، كما يأملون".

الصين بكين ​أوكرانيا​ و​روسيا أكبر أعداء بوتين النفس

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الصين تطالب العالم بضبط النفس حيال الأزمة الأوكرانية

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