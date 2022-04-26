عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

20 سنة اشتراك تأميني.. شروط المعاش المبكر بالقانون الجديد

المعاش المبكر
المعاش المبكر

حددت المادة (102) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ومنها في حالة الخروج على المعاش المبكر. 

ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتى:

شروط المعاش المبكر 

1- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.

2- توفر مدد اشتراك فى تأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطى الحـق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.

3- أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.

4- تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20).

5- ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكـام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.

و يشترط لصرف المعاش ف الحالة رقم (7) من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة وفقا للجدول رقم (11) المرافق.

ولن يتم إيقاف من استحق معاش مبكر، ومن يرغب في التقدم لصرف المعاش المبكر، يجب توافر الشروط الثلاثة المشار إليها والمنصوص عليها في قانون التأمينات مجتمعة.

معاش المعاشات التأمينات الإجتماعية قانون المعاشات المعاش المبكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

وداع الطالبة ميسرة في جنازة شعبية بالمحلة.. ووالدها يطالب بالقصاص| صور وفيديو

هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. صفاء السماء و9 علامات تحددها

القاهرة 30 درجة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26 أبريل

حبس وغرامة نصف مليون عقوبة استخدام عينات بشرية بالبحوث الطبية دون ترخيص

بالصور.. ننشر أسماء الـ 5 طلاب ضحايا حادث الساحل الدولي بكفر الشيخ

بعد ارتفاعه 14 قرشا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 26-4-2022

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

ترشيحاتنا

20 سنة اشتراك تأميني.. شروط المعاش المبكر بالقانون الجديد

ننشر جدول تدريب المعلمين على منصة التدريب والتطوير المهني

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

إلكترونيا لمدة 40 دقيقة.. التعليم تعقد اختبار TOFAS لطلاب المدارس

موعد أذان المغرب اليوم.. احرص على الدعاء قبل الإفطار بدقائق

الصين تطالب العالم بضبط النفس حيال الأزمة الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة 169.. وفاة أول طفل بـ التهاب الكبد الغامض في بريطانيا

سائق بريطاني يصاب بالذعر بعد ظهور ثعبان أمامه على زجاج سيارته| فيديو

مصور سويسري يلتقط مقطعا مذهلا من بين فكي سمكة قرش.. شاهد

سعرها يزيد عن 60 ألفا.. شاهد أغلى مانجو في العالم

فيديو

بعدما قبل الرئيس الفرنسي يدها.. من هي فرح الديباني .. فيديو جراف

كواليس نجاة فريق عمل مسلسل للموت2 من موت محقق .. فيديو جراف

يزيد احتمالية الإصابة بكورونا.. الأطباء يحذرون من تناول الفسيخ في شهر رمضان

تعدد زيجاتها وشراء سجائر لحماتها.. أسرار في حياة ميار الببلاوي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

اﻟﻤﺰﻳﺪ