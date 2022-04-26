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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية لإيقاف البناء المخالف أثناء العطلات

حملات على البناء
حملات على البناء المخالف في الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات التصدي لظاهرة البناء المخالف، والمتابعة المستمرة لحالة الشارع السكندرى على مدار الساعة لإيقاف أي أعمال بناء مخالف في المهد ، وخاصة أيام العطلات الرسمية التي يستغلها ضعاف النفوس.

حيث تم شن  عدد من الحملات المكبرة بأحياء المنتزة أول، والعجمي، وغرب، ووسط لإيقاف البناء المخالف في المهد، وذلك خلال الأربع والعشرون ساعة الماضية.

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وفي هذا الصدد تابع اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزة أول، أعمال بناء مخالفة وتبين من المعاينة  أنها صب أعمدة خرسانية بالدور الارضي بشارع الجامع الكبير بعزبة الطوير ، وبناء مخالف في شارع الفلكي ، وآخر بعزبة خورشيد وأعمدة خرسانية بعزبة محسن، حيث تم وقف الأعمال ومصادر الأدوات والمعدات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمه،  

وفي حى العجمى برئاسة الأستاذ السيد موسي تم رصد بناء مخالف بشقة سكنيه بالدور الخامس في شارع جمعه الطلخاوي بالهانوفيل حيث تم إزالة البناء المخالف والتحفظ على الأدوات المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة.

وفي حي وسط برئاسة الاستاذة عزة سعد تم رصد مخالفة بناء مخالف، وبالمعاينة علي الطبيعة، تبين أن العقار مكون من دور أرضي + دور ميزانين + خمسة أدوار علوية, ووجود أعمال مخالفة عبارة عن بناء حوائط وصب أعمدة خرسانية بالدور السادس علوي، كما تم رصد جدران  مخالفة وأعمدة خرسانية في شارع الكلزة بمحرم بك، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

ورصد حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، خلال أعمال المرور الميداني، وجود أعمال مخالفة بدون ترخيص في المهد وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

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