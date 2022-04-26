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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الأوقاف بعد عودة صلاة التهجد: نحن أكثر الناس شوقا إليها وحرصا عليها

صدى البلد

تحدث أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف، عن فضل الـ 10 الأواخر من رمضان، قائلا: العشر الأواخر من رمضان هم الأفضل في الزمان، مستشهدا بقول السيدة عائشة -رضي الله عنها- " قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي رَمضانَ مَالا يَجْتَهِدُ في غَيْرِهِ، وَفِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ منْه مَالا يَجْتَهدُ في غَيْرِهِ" .

 

وأضاف أيمن أبو عمر" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، احيانا تحدث بعض الظروف تحكمنا بالتعامل مع بعض الأمور بحكمة، متابعا: التعامل مع تلك الظروف عبادة وعلينا الالتزام واحترام قدر الله عز وجل.

 

وتابع: قرار فتح المساجد لصلاة التهجد من ليلة 27 رمضان مشترك بين وزارة الصحة ولجنة الأوبئة والأزمات ووزارة الأوقاف، و الاعتكاف والتهجد في المساجد كان غير مرغوب به، لكي لا يحدث أي خلل في عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

 

وأشار إلى أنه بداية من ليلة 27 سيتم السماح بإقامة صلاة التهجد، وستكون داخل المساجد التي يقام بها صلاة التراويح، متابعا: نحن أكثر الناس شوقا وحرصا على فتح المساجد لصلاة التهجد.

 

وأوضح أن توقيت صلاة التهجد سيتم تنظيمها مع المديريات والمساجد، منوها بأن معايير اختيار الأئمة يخضع لضوابط مهو، من ضمنها سعة الآفق والثقافة.

الأوقاف وزارة الأوقاف العشر الأواخر من رمضان صلاة التهجد اخبار التوك شو

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