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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إزالتها بالطريق الإدارى للمخالفين ..

القانون يلزم بإزالة النباتات الغريبة من المحاصيل الزراعية.. تفاصيل

محاصيل زراعية
محاصيل زراعية

حدد قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، ضوابط وآليات تحدد نظام تعاقب الحاصلات الزراعية ،فضلا عن تحديد نسبة ما يسمح بزراعته بكل محصول إلى جملة الأراضى التى فى حيازة الزراع المالكين أو المستأجرين، وألزم المزارعين بضرورة تطهير المحاصيل من النباتات الغريبة، وعاقب كل من يخالف ذلك بالإزالة بالطريق الإدارى وعلى نفقته الخاصة.

 

فى هذا الصدد، نصت المادة 28 من القانون على أن :" كل حائز استئصال النباتات الغريبة التى تظهر بزراعته فى جميع أطوار نمو الحاصلات الزراعية ويكون ذلك بإرشاد الجهة الإدارية المختصة وتحت إشرافها، ويحدد وزير الزراعة بقرار يصدره أصناف الحاصلات ومناطقها التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة والمواعيد المحددة لإتمام عمليات التنقية وكذلك أنواع النباتات الغريبة التى يجب استئصالها فى كل حالة.

ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر إزالة النباتات الغريبة على نفقة الحكومة فى المناطق التى يحددها طبقا لأحكام المادة (٢٣).

ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يجوز لوزارة الزراعة عند امتناع الحائز عن استئصال النباتات الغريبة فى أرضه أو تقصيره فى أداء ذلك على الوجه الأكمل وفى المواعيد المحددة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف دون انتظار الحكم فى المخالفة. فإذا لم يتم ذلك تولت الوزارة تمييز المحصول الناتج بعلامة خاصة وفى هذه الحالة يحظر خلط المحصول بأى محصول آخر ويحرم صاحبه من اية علاوة أو مكافأة تمنحها الوزارة أو غيرها من الهيئات.

 

ويقصد بعبارة النباتات الغريبة فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل جميع النباتات التى تخالف فى صفاتها الخضرية أو الزهرية أو الثمرية صفات الصنف المزروع من المحصول.

قانون الزراعة المزارعين حيازة الحاصلات الزراعية النباتات الغريبة

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