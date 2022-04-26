نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا إصلاح هبوط كوبري مزلقان مني الأمير بالحوامدية

تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ميدانيا أعمال ترميم وإصلاح التصدع بطبقة أحد الباكيات بالطريق المؤدي لمزلقان مني الأمير علي ترعة الجيزة بمدينة الحوامدية.

جاء ذلك في أطار تكليف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشكيل لجنة لمعاينة موقع هبوط أحد الباكيات بالطريق المؤدي لمزلقان مني الأمير بمدينة الحوامدية والعمل على إصلاحه في أقرب وقت.

واطمأن نائب المحافظ علي سلامة جسم الكوبري من السيد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري والذي أفاد بأن جسم الكوبري سليم.



شدد نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وتنفيذ الأعمال للوصول لأعلي معايير الأمان بالطريق.

وجاء ذلك بحضور المهندس محمد عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقاهرة والجيزة واللواء كمال عبدالله عزت رئيس مدينة الحوامدية ومسؤلي الشركة المنفذة للأعمال .

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