وزير الكهرباء يلتقى ممثلى البنك الأوروبى لمتابعة إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدا يضم ممثلى بنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لمتابعة مستجدات ما تم لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وكذلك لبحث سبل دعم البنك فى التحضير لمؤتمر الأطراف COP27 المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

وأشاد الدكتور محمد شاكر بالتعاون المثمر مع بنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD الذي يعد من إحدى أكبر المؤسسات التنموية الدولية التي ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة ومجالات التحول الأخضر.

وقال شاكر إن مصر بدأت منذ عام 2014 في تنفيذ خطط واضحة وقوية للإصلاح الاقتصادي والهيكلي في العديد من القطاعات لمواجهة التحديات التي كانت تقف حائلا دون تحقيق التنمية، لا سيما في قطاع الطاقة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وهي خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى أكثر من 42% بحلول عام 2035، وكانت هذه الاستراتيجية محورا رئيسيا في التعاون بين الحكومة والعديد من المؤسسات الدولية التي تضع التحول الأخضر على رأس أولوياتها، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف: “إننا اليوم بصدد بدء مرحلة جديدة للتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر، وظهر ذلك بوضوح من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع البنك لتقديم منحة لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين”، معربا عن أمله أن تستمر الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وجميع شركاء التنمية في دفع جهود الدولة في مجال الطاقة المتجددة.

وأكد الدكتور شاكر الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، مشيراً خلال اللقاء إلى خطة القطاع الطموحة لزيادة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إجمالى القدرات المركبة منها إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023.

وأشار الوزير إلى أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، كما أكد استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.

وشدد على الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وحرصها مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

ولفت الوزير إلى مشروع الضخ والتخزين الجاري استكمال إجراءات إنشائه بجبل عتاقة بإجمالي قدرات تصل إلى حوالى 2400 ميجاوات.

وأعرب مسئولو البنك عن حرصهم على تنظيم عدد من الفعاليات قبل COP 27 بالتعاون مع الحكومة المصرية، وأكدوا اهتمامهم بتقديم جميع سبل الدعم لقطاع الكهرباء والتقدم بخطى سريعة لتنفيذ الأعمال الاستشارية لاستراتيجية الهيدروجين.

يأتى هذا الاجتماع ليعكس مدى الاهتمام الكبير لمصر والمنظمات العالمية بهذا الحدث العالمى والمردود الكبير الذى يعود بالنفع على جميع الأطراف.