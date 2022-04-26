عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الكهرباء يلتقى ممثلى البنك الأوروبى لمتابعة إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر

صدى البلد

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدا يضم ممثلى بنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD  لمتابعة مستجدات ما تم لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وكذلك لبحث سبل دعم البنك فى التحضير لمؤتمر الأطراف COP27 المقرر انعقاده  في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

وأشاد الدكتور محمد شاكر بالتعاون المثمر مع بنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD الذي يعد من إحدى أكبر المؤسسات التنموية الدولية التي ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة ومجالات التحول الأخضر.

وقال شاكر إن مصر بدأت منذ عام 2014 في تنفيذ خطط واضحة وقوية للإصلاح الاقتصادي والهيكلي في العديد من القطاعات لمواجهة التحديات التي كانت تقف حائلا دون  تحقيق التنمية، لا سيما في قطاع الطاقة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر. 

وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وهي خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى أكثر من 42% بحلول عام 2035، وكانت هذه الاستراتيجية محورا رئيسيا في التعاون بين الحكومة والعديد من المؤسسات الدولية التي تضع التحول الأخضر على رأس أولوياتها، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف: “إننا اليوم بصدد بدء مرحلة جديدة للتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر، وظهر ذلك بوضوح من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع البنك لتقديم منحة لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين”، معربا عن أمله أن تستمر الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وجميع شركاء التنمية في دفع جهود الدولة في مجال الطاقة المتجددة.

وأكد الدكتور شاكر الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، مشيراً خلال اللقاء إلى خطة القطاع الطموحة لزيادة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إجمالى القدرات المركبة منها إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023.

وأشار الوزير إلى أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، كما أكد استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.   

وشدد على الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وحرصها مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

ولفت الوزير إلى مشروع الضخ والتخزين الجاري استكمال إجراءات إنشائه بجبل عتاقة بإجمالي قدرات تصل إلى حوالى 2400 ميجاوات.

وأعرب مسئولو البنك عن حرصهم على تنظيم عدد من الفعاليات قبل COP 27  بالتعاون مع الحكومة المصرية، وأكدوا اهتمامهم بتقديم جميع سبل الدعم لقطاع الكهرباء والتقدم بخطى سريعة لتنفيذ الأعمال الاستشارية لاستراتيجية الهيدروجين.

يأتى هذا الاجتماع ليعكس مدى الاهتمام الكبير لمصر والمنظمات العالمية بهذا الحدث العالمى  والمردود الكبير الذى يعود بالنفع على جميع الأطراف.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

10 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمحلات سوق الورق في الإسكندرية

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

وداع الطالبة ميسرة في جنازة شعبية بالمحلة.. ووالدها يطالب بالقصاص| صور وفيديو

هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. صفاء السماء و9 علامات تحددها

بعد ارتفاعه 14 قرشا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 26-4-2022

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

ترشيحاتنا

زواج المغنية التركية سيدا سایان للمرة السابعة من شاب يصغرها بـ25 عاما

موعد فتح المساجد لأداء صلاة التهجد.. وتفاصيل أزمة مسجد المراغي بحلوان

بعد تحذيرات "العيون الخمس".. بريطانيا تحقق في "قرصنة روسية" لنظامها الدفاعي

مركز معلومات الزراعة يصدر إنفوجرافا حول أنشطة الوزارة خلال أسبوع

رغم التألق والإبهار.. ماذا يهدد محمد النني في الآرسنال ؟

مان سيتي ضد الريال.. التشكيل المتوقع لمباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة 169.. وفاة أول طفل بـ التهاب الكبد الغامض في بريطانيا

سائق بريطاني يصاب بالذعر بعد ظهور ثعبان أمامه على زجاج سيارته| فيديو

مصور سويسري يلتقط مقطعا مذهلا من بين فكي سمكة قرش.. شاهد

سعرها يزيد عن 60 ألفا.. شاهد أغلى مانجو في العالم

فيديو

حاجة تخصنا.. منة عرفة ترد على حقيقة طلاقها من محمود المهدي.. فيديو جراف

السحور هيضرك في الحالات دي.. عادات خاطئة يجب تجنبها

بعد صراع الأشقاء بالوراق .. ما عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث؟

بعد استحواذ إيلون ماسك على تويتر.. هل يمنح ترامب حريته الكاملة؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ