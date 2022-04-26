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أخبار البلد

تعيين 10489 شابا بينهم 89 "قادرون باختلاف" وبحث 1303 شكاوى بالقاهرة

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 10489  شاباً ، منهم 89 " قادرون باختلاف " ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 23409 شاباً منهم 257 " قادرون باختلاف "، وتوفير 1573 فرصة عمل منهم 22 " قادرون باختلاف "، واستخراج 1914 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 1886 رخصة مزاولة حرفة .

وأشار الوزير إلي  أن المديرية  قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 191 ترخيص  جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ  168  أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس  عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات .

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال مارس  الماضي -أن المديرية تلقت 1303 شكوى ( فصل ومطالب ) ، منها 235 شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة  266  شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 189 شكوى ، وإحالة 56 شكوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص ،  وتبقى 557  شكوى تحت البحث والدراسة .

وفى مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منحاً لرعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في : 97 منحة مولود جديد بإجمالى 203 ألف جنيه منهم 3 حالات توأم، و25 منحة زواج بمبلغ 75 ألف جنيه، و 18 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 36 ألف جنيه ، وصرف منحتي وفاة عامل لأسرتيهما بإجمالى 20 ألف جنيه، وصرف 35 ألف جنيه لعمل 10 عمليات جراحية كبرى وصغرى وتعويض عجز لـ 10 عمال ،  ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 396 ألف جنيه لـ 134 عاملاً من المسجلين.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 356 منشأة دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 384 محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 404 شكوى ، وتم تسويتها بالكامل ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 146 منشأة ، وإعادة التفتيش على 318 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير  120 محضر سلامة وصحة مهنية ، كما تم عمل 40 حملة تفتيشية ، ومنح 29 رخصة  ، فضلاً عن عقد 15 ندوة توعية.

 

 

 

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IMG-20220423-WA0118
وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة تعيين 10489 كعب العمل بحث 1303 شكوى القاهرة قادرون باختلاف

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