عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركات مصرية تشارك بمعرض Tiba Scape في أمريكا لتصدير العقارات

صدى البلد

شاركت عدد من شركات العقارات المصرية في معرض Tiba Scape، الحدث الأكبر للمطورين العقاريين في مصر بمدينة بشمال أمريكا؛ والذي يعقد تحت رعاية وزارة الهجرة، وأيضا السفارة المصرية في كندا وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم جميع الأنشطة التي تخدم المصريين في الخارج.

المعرض يأتى خلال الفترة من 26 وحتى 29 مايو في مدينة "ميسيسوجا " في "أونتاريو"، بمشاركة عدد كبير من المطورين العقاريين، بالإضافة إلى نحو 20.000 زائر.

يهدف المعرض إلى دعم خطة الدولة في مبادرة التصدير العقاري، بالإضافة إلى تلبية الطلب المتزايد على العقارات المصرية في كندا وربط المصريين في كندا وقارة أمريكا الشمالية بوطنهم الأم،  وتحقيق المزيد من  التعاون المشترك بين مصر وكندا.

وتستعرض الشركات المصرية  خلال المعرض العديد من المشروعات العقارية الجديدة من خلال شبكة عملائها التي تضم أكثر من 100 مطور عقاري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

10 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمحلات سوق الورق في الإسكندرية

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

وداع الطالبة ميسرة في جنازة شعبية بالمحلة.. ووالدها يطالب بالقصاص| صور وفيديو

هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. صفاء السماء و9 علامات تحددها

بعد ارتفاعه 14 قرشا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 26-4-2022

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

ترشيحاتنا

زواج المغنية التركية سيدا سایان للمرة السابعة من شاب يصغرها بـ25 عاما

موعد فتح المساجد لأداء صلاة التهجد.. وتفاصيل أزمة مسجد المراغي بحلوان

بعد تحذيرات "العيون الخمس".. بريطانيا تحقق في "قرصنة روسية" لنظامها الدفاعي

مركز معلومات الزراعة يصدر إنفوجرافا حول أنشطة الوزارة خلال أسبوع

رغم التألق والإبهار.. ماذا يهدد محمد النني في الآرسنال ؟

مان سيتي ضد الريال.. التشكيل المتوقع لمباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة 169.. وفاة أول طفل بـ التهاب الكبد الغامض في بريطانيا

سائق بريطاني يصاب بالذعر بعد ظهور ثعبان أمامه على زجاج سيارته| فيديو

مصور سويسري يلتقط مقطعا مذهلا من بين فكي سمكة قرش.. شاهد

سعرها يزيد عن 60 ألفا.. شاهد أغلى مانجو في العالم

فيديو

حاجة تخصنا.. منة عرفة ترد على حقيقة طلاقها من محمود المهدي.. فيديو جراف

السحور هيضرك في الحالات دي.. عادات خاطئة يجب تجنبها

بعد صراع الأشقاء بالوراق .. ما عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث؟

بعد استحواذ إيلون ماسك على تويتر.. هل يمنح ترامب حريته الكاملة؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ