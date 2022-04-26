شركات مصرية تشارك بمعرض Tiba Scape في أمريكا لتصدير العقارات

شاركت عدد من شركات العقارات المصرية في معرض Tiba Scape، الحدث الأكبر للمطورين العقاريين في مصر بمدينة بشمال أمريكا؛ والذي يعقد تحت رعاية وزارة الهجرة، وأيضا السفارة المصرية في كندا وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم جميع الأنشطة التي تخدم المصريين في الخارج.

المعرض يأتى خلال الفترة من 26 وحتى 29 مايو في مدينة "ميسيسوجا " في "أونتاريو"، بمشاركة عدد كبير من المطورين العقاريين، بالإضافة إلى نحو 20.000 زائر.

يهدف المعرض إلى دعم خطة الدولة في مبادرة التصدير العقاري، بالإضافة إلى تلبية الطلب المتزايد على العقارات المصرية في كندا وربط المصريين في كندا وقارة أمريكا الشمالية بوطنهم الأم، وتحقيق المزيد من التعاون المشترك بين مصر وكندا.

وتستعرض الشركات المصرية خلال المعرض العديد من المشروعات العقارية الجديدة من خلال شبكة عملائها التي تضم أكثر من 100 مطور عقاري.