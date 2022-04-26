وزير القوى العاملة: تسهيل أعمال الشركات العالمية على أرض مصر لدفع الاقتصاد

بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان ، بمكتبه بديوان عام الوزارة ، و"مابن" المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة هواوي تكنولوجيز مصر ، والوفد المرافق له ، سبل تقدم الأعمال التنسيقية والتعاونية مع الوزارة وسبل تطويرها الفترة المقبلة .

ورحب الوزير، فى مستهل اللقاء، بوفد الشركة الحضور ، مؤكداً العلاقة الوطيدة التي تجمع وزارة القوى العاملة وشركة هواوي مصر فى العديد من المجالات، وتطوير منظومة التدريب المهني وفق أحدث الأساليب التدريبية العالمية بإضافة تدريب على النظم التكنولوجية للشباب الخريجين على وظائف المستقبل الرقمية وفق بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين .

وأوضح الوزير أن شركة هواوي لها العديد من الأعمال التي ساهمت فيها بالعمل مع الوزارة ، وخاصة تطوير مركز المعلومات ، والتى تركت فيه بصمة واضحة من تحديث للنظم المعلوماتية وبرامج العمل وتطوير البنية الأساسية له ، من أجل تحقيق آداء أفضل في جميع ملفات عمل الوزارة .

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لتسهيل أعمال الشركات العالمية الموجودة على الأرض المصرية والتى ساهمت فى دفع الاقتصاد القومي المصري ، والتحول إلى الرقمنة الكاملة فى تقديم الخدمات للمواطنين ، كما تدعم تلك الشركات بكافة السبل التى أتاحتها القوانين واللوائح التنفيذية لها ، وكذلك الحفاظ على العمالة المصرية العاملة بداخلها ، وتحديد العمالة الأجنبية وفق النسب التي حددها القانون .

من جانبه قدم المدير العام وعضو مجلس إدارة الشركة، الشكر والتقدير للوزير ، على الدعم المقدم للشركة من جانب الوزارة ، والتعاون المثمر بين الطرفين فى العديد من الملفات وخاصة التدريب على وظائف المستقبل لخريجي الجامعات المصرية فى الفترة الأخيرة .

وأوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية هواوي ، ما تم إنجازه خلال تلك الفترة ، حيث قدمت خدماتها من خلال أكاديمية هواوي إلى 20 ألف شاب ، تم اعتماد 8000 شاب منهم داخل الشركة ، وتوظيف 100 شاب من خريجي التدريب لتدعيم بعض الوظائف التخصصية داخل الشركة،.

وأضاف أنه تم عمل مسابقتين بين طلاب الجامعات ، وإنشاء 75 أكاديمية ، واعتماد 450 مدرب رسمي فى الجامعات المختلفة بالتعاون مع الوزارة ، والتعاون مع 63 شركة لبدء تعيين خريجي البرامج المتخصصة فيها ، فضلاً عن عقد ملتقى توظيف هاير 3 خلال شهر مارس المنقضي ، بالمشاركة مع الوزارة ، كما تم عمل ندوات توضيحية للطلاب عن البرامج التى تقدمها الشركة .

حضر اللقاء ، من جانب الشركة جيري وانج رئيس قطاع الموارد البشرية ، والمهندس عمرو زايد الرئيس التنفيذي لأكاديمية هواوي مصر ، وعائشة دونج لو مدير العلاقات العامة بالشركة، وحسين صبري البكباشي مستشار الوزير للمعلومات .

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