مركز معلومات الزراعة يصدر إنفوجرافا حول أنشطة الوزارة خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ٣٨ من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 19 وحتى 25 أبريل الجاري.

وأشار الإنفوجراف إلى أن مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، نفذت يوم حقل لمحصول القمح بأحد الحقول الإرشادية بمركز بنها بحضور عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعدد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، حملات على جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والمرور على مصانع إنتاج الأسماك المدخنة، حيث تم ضبط 275 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي و105 كجم لحوم ذبح خارج المجازر، و3.5 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و25.8 كجم مصنعات لحوم.

كما كثفت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية لجان المرور الدوري لمتابعة المزارعين خلال عملية حصاد وتوريد القمح، كما أعلنت المديرية إزالة خمس حالات تعد على الأراضي الزراعية، كما تم عقد 36 ندوة بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها الاستخدام الأمثل للمبيدات ومراكز تجميع الألبان والري الحديث.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، المرور على الجمعيات الزراعية، والتأكد من توافر مستلزمات الإنتاج بمخازن الجمعيات الزراعية وحثهم على التيسير على المزارعين، فضلا عن متابعة حصاد القمح والاستعداد للتوريد.

كما نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 16 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط 329 كجم لحوم ذبح خارج المجازر ولحوم وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم المرور على معارض أهلا رمضان لضمان كفاءة المعروض فيها من اللحوم، كما تم الانتهاء من تحصين أكثر من 49 ألف رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتحصين أكثر من 180 رأس ماشية ضد مرضي التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام والتسمم الدموي، وتحصين أكثر من 59 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية بالمزارع والمحاجر والحضانات والمنازل، كما تم تنظيم 56 ندوة إرشادية و 114 لقاءً إرشاديا، وذلك للتوعية بالمشروعات القومية، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة عن استمرار حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

ونظمت مديرية الزراعة بالنوبارية ندوة موسعة حول عمليات حصاد وتوريد محصول القمح، بحضور عدد كبير من المزارعين بمقر مديرية الزراعة بالنوبارية، كما نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 88 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 759 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين 759 رأسا ضد مرض حمى الوادي المتصدع، كما تم تنظيم 4 ندوات إرشادية.

وشاركت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد في الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ، في إطار الاستعدادات لبدء موسم حصاد وتوريد القمح، كما تم افتتاح موسم حصاد القمح بسهل الطينة شرق بورسعيد للموسم بحضور محافظ بورسعيد.

وفي محافظة دمياط، واصلت مديرية الزراعة المرور على شون تخزين القمح المحلي، والحقول للتيسير على المزارعين، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات لمتابعة اللجان المشكلة من المديرية والإدارات لحصاد وتوريد القمح والإبلاغ اليومي لغرفة العمليات، ومتابعة أعمال حماية الأراضي والتصدي لأية حالة تعد، كما تم المرور على زراعات الري الحديث.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، متابعة حصاد القمح بمركزي طامية وأبشواي، وتم تكثيف حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز أبشواي، وإطسا، والفيوم، ويوسف الصديق، وسنورس، وتم تنظيم مؤتمر موسع حول حصاد وتوريد محصول القمح لتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح ومناقشة الاستعدادات لموسم الحصاد والتوريد.

واستقبلت مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف مسئولي مشروع تطوير الري الحقلي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي، حيث تم الانتهاء من تأهيل عدة كيلومترات من مساقي مركز ببا بالمحافظة، والتخطيط لتنفيذ باقي المرحلة وتوفير الاعتمادات المالية للمرحلة المتبقية.

وأوضح الإنفوجراف أن مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، واصلت المرور على الشون التابعة للبنك الزراعي بأسيوط لمتابعة مدى توافر أجولة حفظ القمح ومدى جاهزيتها وصلاحيتها لحفظ القمح هذا الموسم.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، استمرار الاستعدادات لعمليات حصاد وتوريد محصول القمح، وتم تفقد الزراعات بالصوب الزراعية بمزرعة التسمين والتي تم إنشاؤها مؤخرا للاستفادة من جميع الأماكن غير المستغلة بالمزرعة، كما شاركت المديرية في ختام فعاليات معرض أهلا رمضان، حيث تم تكريم مدير المديرية، لدور المديرية في النهوض بالمعرض.

وكثفت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر حملات التفتيش على المطاعم والثلاجات وأماكن تخزين وبيع اللحوم، حيث تم ضبط 868 كجم لحوم، منها 153 كجم لحوم ومصنعات منتهية الصلاحية و715 كجم دهون فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

كما واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر المرور على سوق المواشي بإسنا للاطمئنان على الوضع الوبائي، كما تمت توعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية، والتأكيد على ضرورة التعاون مع الحملات القومية للتحصين حفاظا على الثروة الحيوانية وعلى صحة وسلامة المواطنين وسلامة الغذاء.

ونظمت مديرية الزراعة بمحافظة أسوان يوم حصاد مكبر لمحصول القمح بمنطقة وادي النقرة بحضور رئيس الفريق العلمي للحملة القومية للقمح بأسوان ووكيل وزارة الزراعة ومهندسي الإرشاد والعينات وعدد من المزارعين.

