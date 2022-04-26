عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

استرداد 35 مليون ليرة لمصري دفعها لاستقدام اثنين من أقاربه للعمل بلبنان

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، في الزام مواطن لبناني يدعي"ب.ل.أ"  بدفع 35 مليون ليرة لبناني ، بما يعادل مبلغ 4000 دولار كان قد حصل عليها من المصري  "أ.ف.أ.أ" لغرض استقدام اثنان من أقاربه للعمل فى لبنان، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

 وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كان كلف مكتب التمثيل العمالي ببيروت بمتابعة مشكلة المواطن المصري "أ.ف.أ.أ" الذي قام بتسليم مبلغ ٤٠٠٠ دولار للمواطن اللبنانى "ب.ل.أ" بغرض استقدام اثنان من أقاربه  للعمل فى لبنان. 

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مكتب التمثيل العمالي ببيروت قام علي الفور بالتواصل مع الشاكي وإرشاده بأنه للحصول على فرصة عمل بالخارج لابد أن يتم من خلال القنوات الشرعية المخول  لها ذلك ، والمتمثلة في وزارة القوى العاملة ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ، وشركات إلحاق العمالة بالخارج الحاصلة على ترخيص من وزارة القوى العاملة بممارسة هذا النشاط والخاضعة لرقابتها.

وقالت شرين عبدالجواد، الملحق العمالي بلبنان، إنه تم توجيه الشاكي بالتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة الاستئنافية بموجب الايصالات التى يحملها و المذيلة بتوقيع المشكو فى حقه، وقامت بالاتصال بالمشكو فى حقه وإلزامه بتسديد 4000 دولار كما حصل عليه أو بالليرة اللبنانية على سعر صرف منصة صيرفة المحدد من قبل مصرف لبنان.

وقد حضر إلي مكتب التمثيل العمالي كل من  زوجة المشكو فى حقه باعتبارها صاحبة الشركة والشاكى لإطلاع المكتب على اتفاقية مخالصة موقعة بين الشاكى والمشكو فى حقه تفيد بأن المبلغ المستحق للشاكى هو ٣٥ مليون ليرة لبنانية استلم منها الشاكى وقت توقيع الاتفاقية ١٨مليون ليرة لبنانية، والمتبقى ١٧مليون ليرة لبنانية تدفع على خمس دفعات متساوية شهريا اعتبارا من الخامس من مايو 2022 إلى شهر سبتمبر من نفس العام.

وقد أفاد الشاكى أنه تم حفظ البلاغ المقدم إلى النيابة مؤقتا لحين حصوله على كامل المبلغ المستحق.

وقدم الشاكي المواطن المصري "أ.ف.أ.أ"  الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة محمد سعفان، علي ما قام به مكتب التمثيل العمالي من مساعدة وجهود لإعادة ما سدده للمشكو في حقه، ومتابعة ورعاية أوضاع العمالة المصرية بدولة لبنان وما يتعرضون له أبناء الوطن من راغبى العمل بالخارج من استغلال فى سبيل الحصول على فرصة عمل فى لبنان فى ظل الظروف الراهنة.

 

IMG-20220423-WA0117
IMG-20220423-WA0117
استرداد 35 مليون ليرة لمصري لبنان استقدام أثنان من أقاربه للعمل محمد سعفان وزير القوى العاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

10 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمحلات سوق الورق في الإسكندرية

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

وداع الطالبة ميسرة في جنازة شعبية بالمحلة.. ووالدها يطالب بالقصاص| صور وفيديو

هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. صفاء السماء و9 علامات تحددها

بعد ارتفاعه 14 قرشا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 26-4-2022

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

ترشيحاتنا

زواج المغنية التركية سيدا سایان للمرة السابعة من شاب يصغرها بـ25 عاما

موعد فتح المساجد لأداء صلاة التهجد.. وتفاصيل أزمة مسجد المراغي بحلوان

بعد تحذيرات "العيون الخمس".. بريطانيا تحقق في "قرصنة روسية" لنظامها الدفاعي

مركز معلومات الزراعة يصدر إنفوجرافا حول أنشطة الوزارة خلال أسبوع

رغم التألق والإبهار.. ماذا يهدد محمد النني في الآرسنال ؟

مان سيتي ضد الريال.. التشكيل المتوقع لمباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة 169.. وفاة أول طفل بـ التهاب الكبد الغامض في بريطانيا

سائق بريطاني يصاب بالذعر بعد ظهور ثعبان أمامه على زجاج سيارته| فيديو

مصور سويسري يلتقط مقطعا مذهلا من بين فكي سمكة قرش.. شاهد

سعرها يزيد عن 60 ألفا.. شاهد أغلى مانجو في العالم

فيديو

حاجة تخصنا.. منة عرفة ترد على حقيقة طلاقها من محمود المهدي.. فيديو جراف

السحور هيضرك في الحالات دي.. عادات خاطئة يجب تجنبها

بعد صراع الأشقاء بالوراق .. ما عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث؟

بعد استحواذ إيلون ماسك على تويتر.. هل يمنح ترامب حريته الكاملة؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ