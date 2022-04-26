الشباب والرياضة: إطلاق الدفعة الثالثة من منحة جمال عبد الناصر للقيادة الدولية

أكدت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، أنها بصدد إطلاق فعاليات الدفعة الثالثة من منحة الزعيم جمال عبد الناصر للقيادة الدولية، خلال شهر يونيو المقبل، تحت شعار "تعاون الجنوب جنوب وشباب حركة عدم الانحياز"، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وذكر الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تسعى لتعزيز دور مصر في تحقيق الرؤية الأفريقية المُشتركة، وتوطيد العلاقات مع الشعوب الأفريقية، بناءً على رؤية القيادة السياسية، موضحًا أن منحة ناصر للقيادة الدولية تستهدف نقل التجربة المصرية العريقة في رسوخ وبناء المؤسسات الوطنية، وخلق جيل من القيادات الشابة من دول عدم الانحياز ذات الرؤية المتماشية مع الشراكة الجنوب جنوب.

وتعتمد المنحة بشكل كبير علي الشراكة الجنوب جنوب، ويقصد بها التعاون فيما بين بلدان الجنوب، والتعاون الإنمائي بين البلدان الموجودة في جنوب الكرة الأرضية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل المعارف والخبرات العملية والحلول والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وإرساء البنية التحتية وتعزيز التجارة في بلدان الجنوب، ويمكن أن يكون هذا التعاون ثنائيا أو ثلاثيا، أوإقليميا، أو بين الأقاليم، ويمكن أن يشمل بلدين أو أكثر من البلدان النامية.