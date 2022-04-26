قصف روسي يتسبب باندلاع حريق في أحد المنازل الأوكرانية.. فيديو

عرضت فضائية “العربية”، فيديو لقصف روسي تسبب باندلاع حريق في أحد المنازل الأوكرانية.

وفي سياق متصل، اتخذ الجيش الأوكراني موقفًا متحديًا قبل أيام، حيث رفض الاستسلام لمطلب روسيا باستسلام قوات كييف في مدينة ماريوبول الساحلية، في الوقت الذي يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاؤه مأزقا جديد احول كيفية تسليح الولايات المتحدة للدولة المحاصرة، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وتشير روسيا إلى أنها قد تتخذ إجراءات أكثر عدوانية لوقف تدفق الأسلحة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وهناك مخاوف جديدة بشأن السرعة التي يمكن أن تنفد فيها الذخيرة من أوكرانيا مع اشتداد القتال في دونباس، حيث تحاول روسيا محاصرة القوات الأوكرانية وعزلها في سعيها للسيطرة على تلك المنطقة.

وكان مسئولون في مدينة لفيف غربي أوكرانيا قد أفادوا بمقتل سبعة أشخاص وإصابة 11 آخرين في ضربات صاروخية روسية أمس، الاثنين، مستشهدين بأرقام أولية قد تستمر في الارتفاع.

بينما يحاول الضغط باستمرار على الحلفاء لتقديم دعم أكبر في هذه المرحلة، يقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يجب على الغرب أن ينظر إلى تلك المعركة على أنها نقطة محورية حاسمة في كبح جماح الطموحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإظهار موقف الغرب بالالتزام بالدفاع عن الديمقراطية ضد قوة استبدادية شرهة.

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