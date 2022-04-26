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أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ المفتي ومحافظ القاهرة بعيد الفطر

صدى البلد

هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس د. أندريه زكي، اليوم الثلاثاء، مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام بعيد الفطر المبارك، وذلك على رأس وفدٍ من قيادات الطائفة الإنجيلية، بمقر دار الإفتاء. 
وقال القس زكي - خلال اللقاء - "إن دار الإفتاء تمثل نموذجًا واقعيًّا لحقيقة الاعتدال والحفاظ على السلام المجتمعي، من خلال بناء الوعي الوطني والحضاري للمصريين"، مضيفًا: "نعتز بعلاقة المحبة الحقيقة مع مفتي الديار المصرية".
من جانبه، أعرب فضيلة المفتي عن اعتزازه الكبير بتهنئة الطائفة الإنجيلية بعيد الفطر، مشيرًا إلى أن تهنئة المصريين وتشاركهم في الأعياد نموذج فريد، يعبر عن عمق وأصالة المشهد المجتمعي بين المصريين، كما يعبر عن امتزاج المجتمع وقدرته عن تجاوز جميع التحديات.
على صعيد متصل، هنأ أندريه زكي، محافظ القاهرة خالد عبدالعال بعيد الفطر المبارك، وذلك خلال زيارته لمقر ديوان عام المحافظة.
وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية - خلال اللقاء - أرق التهاني وخالص الأمنيات لكافة القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة بمناسبة عيد الفطر المبارك.. متمنيًا دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام جميع الشعب المصري.
وقال: "فخورون بمحافظة القاهرة وفخورون ببلادنا الجميلة مصر، ونصلي أن يمنح الله الفرحة والسلام لجميع المصريين". 
من جانبه، أعرب محافظ القاهرة عن سعادته بزيارة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وقال: "تهنئكتم تعبر عن محبة خاصة وحقيقية، تعكس علاقة قوية وأصيلة، إيمانًا منا جميعا بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا، لتحقيق رقي وتقدم مصرنا العزيزة".

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