علي جمعة: والدا ابن خلدون توفيا بالطاعون.. والأوبئة تستمر لـ3 سنوات

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه حدث في عام 749 ما يسمى بالوباء الأعظم أو الوباء الأسود الأعظم أو الطاعون الأسود، والذي انتشر في حوض البحر المتوسط بأكمله، وكان سببه قدوم فئران تحمل الطاعون من مراكب تحمل بضائع لأوروبا قادمة من الهند.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع برنامج "مصر أرض المجددين" المذاع عبر فضائية "ON"، اليوم الثلاثاء، أن الوباء انتشر بطريقة ساهمت في تغيير التركيبة السكانية للمنطقة بأكملها، وكان ينتقل الميراث في 9 بيوت في يوم واحد بسبب هذا الوباء، لافتًا إلى أن والدي ابن خلدون توفيا في تونس، وكذلك توفى العلماء الذين كان يدرس على أيديهم، وكان عمر ابن خلدون 17-18 عاما.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه بعد ذلك شعر ابن خلدون، بالغربة والوحدة وبدأ يعمل في الدواوين، لافتًا إلى أن الوباء استمر لـ 3 سنوات، والأوبئة عادةً ما تنتهي خلال 3 سنوات، داعيًا الله أن ينتهي وباء كورونا هذا العام؛ لكوننا في السنة الثالثة لانتشاره.