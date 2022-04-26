علي جمعة: تعمد إهانة الزوجة والتقليل من شأنها سلوك خاطئ

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن من السلوكيات الخاطئة تعمد إهانة الزوجة والتقليل من شأنها في البيت أو أمام الناس.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع برنامج "مصر أرض المجددين" المذاع عبر فضائية ON E، اليوم الثلاثاء، أنه لا يجوز أن تتعمد إهانة زوجتك والتقليل من شأنها ولا يجوز أن تضربها خاصة في المجتمعات التي من ثقافتها هذا، فيجب أن يكون التعامل بين الرجل والمرأة على مستوى راق، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالرحمة والود والحميمية بين الزوجين، فاتقوا الله فإن خيركم خيركم لأهله.

وكشف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن دعاء للمناجاة، قال فيه: "اللهم يا ربنا علمك بحالنا يغني عن سؤالنا، وأنت تعلم إلى ما ألت إليه الأمور، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وثبت الإيمان في قلوبنا وحببه إلينا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان إنك على كل شيء قدير، اللهم اجعل قلبي من القلوب السليمة (إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ)".