بـ الجلباب الأزرق.. يسرا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة يسرا، عدة صور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت في الصور مرتدية جلبابًا باللون الأزرق، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، مما نال إعجاب متابعيها.

عرضت أحداث الحلقة 24 من مسلسل “أحلام سعيدة”، بطولة يسرا عددًا من الأحداث المثيرة.

وشهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل "أحلام سعيدة" مواجهة بين ديدى هانم وشيرين، بعد اعتراف الأخيرة بـ بأنها من صدمتها بسيارتها.

وتذهب شيرين إلى قسم الشرطة لتسليم نفسها، والإبلاغ أنها من تسبب في حادث ديدي الذي أفقدها بصرها .

كما تشهد أحداث الحلقة ذهاب أنسى ونيفين شقيقة شيرين للتفاهم مع ديدى هانم والتنازل عن القضية.

وتدخل ديدى فى حالة من الصدمة وتذهب الى القسم لمعرفة الحقيقة من شيرين .