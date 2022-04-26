هبوط اضطراري لـ طائرة الأهلي.. سر الأزمة الحمراء وقرار مفاجئ من الإدارة

بعدما سيطرت لعبة الكرة الطائرة بالنادي الأهلي على جميع البطولات المصرية لسنوات متتالية، تفاجأ الجمهور بمستوى ضعيف للفريق بالخسارة أمام الزمالك في بطولة الدوري الذي توج بها الزمالك على حساب الأهلاوية.

الأزمة تفاقمت بعدما تمكن الزمالك من تعميق جراح الأهلاوية والفوز ببطولة كأس مصر في سيناريو مكرر في أقل من شهر ليحتكر الزمالك البطولات المحلية للعام الحالي ويخرج الأهلي خال الوفاض تمامًا.

سر الهبوط الأهلاوي

وميّز نادي الزمالك في فريقه الفائز بلقب الدوري وجود محترفين على مستوى عال تمكنو من مساعدة الفريق للفوز بالبطولات وأبرزهم يوسفاني هيرنانديز وجواو رافائيل.

على الجانب الآخر لم يدعم الاهلي صفوفه بمحترفين على نفس المستوى بل ظهرت الفوارق كبيرة لصالح اللاعبين الأجانب في الزمالك.

وإضافة غلى ذلك زادت القدرات الفنية والبدنية للاعي الزمالك المحليين وأبرزهم رضا هيكل ومحمد مجدي وباقي اللاعبين الذين ساهمو في شق دفاعات الأهلي، في حين اعتمد الاهلي على لاعبيه القدامى بقيادة أحمد صلاح وعبّو وعبدالله عبد السلام وغيرهم، دون إضافة لاعبين جدد.

ماذا فعل الخطيب ؟

وفي رد فعل مفاجئ من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، دعا فريقي الطائرات رجال وسيدات بالنادي للإفطار بقلعة الجزيرة مساء اليوم الإثنين.

وأكد الخطيب دعمه للفريق، رغم خسارة لقبين متتاليين، مطالبًا بتدارك الهزيمة والتركيز في حصد بطولة افريقيا للأندية التي يشارك فيها الأهلي خلال الفترة القادمة.

قرار من الإدارة

وقررت إدارة النادي الأهلي مواصلة دعمها للفريق من خلال تجديد الثقة في محمد مصيلحي المدير الفني لفريق الكرة الطائرة.

وقالت تقارير إن البطولة القادمة ستكون فرصة الفريق والمدير الفني لاستعادة الثقة الكاملة من جانب الجمهور والإدارة، وان النادي سيفكر خلال فترة زمنية قصيرة في دعم الفريق بلاعبين جدد من أجل العودة لحصد البطولات.