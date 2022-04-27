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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الاقتصاد الافريقي في خطر.. الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على القارة السمراء

البنك الدولي
البنك الدولي

توقع البنك الدولي تراجع معدل نمو الاقتصاد الأفريقي بنسبة 0.6% خلال العام الجاري ليبلغ 3.4%، مقابل نسبة نمو بلغت 4% خلال العام الماضي.

وفي أحدث إصدار له من تقرير نبض أفريقيا، نسب البنك هذا التراجع إلى الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد الكلي في العديد من البلدان الأفريقية، لاسيما زيادة نسبة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

تأثير الصراع الروسي على معدل نمو الاقتصاد الأفريقي

وتواجه اقتصادات القارة، والتي تشمل التداعيات السلبية الناجمة عن ظهور سلالات جديدة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومشكلات سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع الدين العام والصدمات المناخية وتباطؤ الاقتصاد العالمي، خاصة في معظم كبرى القوى الاقتصادية الدولية.

ويعتبر الصراع الروسي الأوكراني هو الذي أسفر عن زيادة أسعار السلع العالمية، لاسيما السلع الغذائية الأساسية والأسمدة والنفط والغاز، خاصة في ظل الضغوط التضخمية العالمية، قد تضطر بعض الدول المتقدمة إلى سحب حوافزها السياسية المقدمة إلى الدول الأفريقية في بداية الجائحة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد والعلوم الإدارية بأكاديمية السادات إن الاقتصاد الإفريقي دائما يعاني من العديد من المشاكل من الأصل، ولكن الحرب الروسية الأوكرانية زادت بها مشاكل.

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زيادة أسعار السلع العالمية بسبب الصراع الروسي الأوكراني

وأضاف الدسوقي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، "لأن معظم دول إفريقيا تعتمد على استيراد السلع الأساسية من الحبوب، خاصة القمح من روسيا وأوكرانيا، إلى جانب حبوب أخرى ذات أهمية استراتيجية أيضا".

وأشار الدسوقي، إلى أن نقص هذه الحبوب الغذائية سبب مشكلة لدى القارة الإفريقية، سواء في الاستيراد أو في أسعارها التي ارتفعت بدرجة كبيرة، مما أثر على جميع دول إفريقية بالسلب.

الدكتور إيهاب الدسوقي
الدكتور إيهاب الدسوقي

ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن أهم المعوقات التي تواجه القارة الإفريقية هي وجود بنية تحتية غير مؤهلة، وبؤر جماعات الإرهاب، كل تلك عوامل يؤثر على التنمية بالقارة الإفريقية، بالرغم من وجود استثمارات أجنبية من جميع الدول، ولكنها لا تعتبر مؤثر قوي لتنمية للقارة الإفريقية.

وأضاف  الشافعي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن  افريقيا تحتاج إعادة تحديث بنية تحتية بشكل جيد، لإحداث وروابط وإنشاء روابط لوجيستية، لسهولة تنقل البضائع داخل دول القارة الإفريقية، وعمل ربط كامل بين هذه الدول، لإحداث ربط صناعي اقتصادي داخل القارة.

وأشار الشافعي، إلى أن إذا تم هذا التحديث، سوف تنقل هذه القارة نقلة نوعية كبيرة، وتحقق الرفاهية حينها لجميع مواطنيها، من خلال هذا التكامل الصناعي، وذلك لأن إفريقيا تعتبر منجم ولم يتم اكتشافه بعد، ولديها القدرات الهائلة ولم تستغل أيضا حتى الآن، ولابد أن يتم الاستمرار في إعادة تنظيم القارة الإفريقية، مثلما حدث منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الدكتور خالد الشافعي
الدكتور خالد الشافعي

ومن ناحية أخرى، أشار البنك في هذا النحو، إلى أن أنه من غير المرجح أن تتمكن دول القارة من تخفيف وطأة الفقر وتحقيق نمو اقتصادي شامل على المدى القريب، داعيا حكومات الدول الأفريقية إلى تبني سياسات مبتكرة تستهدف توفير إغاثة مؤقتة لمواطني القارة المتضررين من تلك الأزمات.

ويرى البنك أنه "نظرا لأن الدول الأفريقية تواجه حالة من عدم اليقين المستمر، واضطرابا في الإمدادات، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة، فمن المحتمل أن تلعب السياسة التجارية دورا رئيسيا من خلال ضمان التدفق الحر للأغذية عبر الحدود"، داعيا صانعي السياسات إلى البحث عن حلول مبتكرة مثل خفض رسوم الاستيراد على المواد الغذائية الأساسية مؤقتا لتوفير الإغاثة لمواطنيها.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع مؤخرا أن العديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء ستعاني من أزمة الغذاء المتفاقمة بسبب ارتفاع التضخم العالمي.

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الصندوق يرفع توقعاته للاقتصاد المصري رغم انخفاض العالمي

ومن ناحية أخرى، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لـ نمو الاقتصاد المصري بنسبة 0.3% ليصل إلى 5.9% خلال العام المالي الحالي مقابل 5.6% كان يتوقعها العام المالي الماضي، متوقعا أن يتسارع الاقتصاد أكثر خلال 2023 ليصل إلى 6%.

وقالت بيتيا كوفا بروكس، نائب مدير قسم البحوث الاقتصادية بصندوق النقد الدولي، إن رفع الصندوق توقعاته للاقتصاد المصري في العام المالي الجاري جاء بسبب قوة الاقتصاد المصري قبل الحرب.

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