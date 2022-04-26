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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عالم أزهري يوضح علامات قبول العمل الصالح .. فيديو

الشيخ عماد درويش،
الشيخ عماد درويش، من علماء الأزهر الشريف

قال الشيخ عماد درويش، من علماء الأزهر الشريف، إنه لكي يكون العمل مقبولاً عند الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون به شرطان، وهما: أن يكون العمل خالصاً صوابا، موضحاً أن خالصاً تعني أن يكون العمل لله، بينما صواباً تعني أن يكون العمل على سُنة رسول الله.

وأضاف درويش خلال لقائه مع برنامج "قلبي معاك"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه إذا قام الشخص بعمل غير مخلص فيه لله سبحانه وتعالى، يكون العمل مُحبطا، مشيراً إلى قول الله تعالى: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك .. فمن عمل عملاً أشرك فيه معي غيري .. تركته وشريكه".

وتابع قائلاً: "لما واحد يعمل عمل ولم يُخلص فيه تماماً لـ وجه الله سبحانه وتعالى، فربنا بيقوله العمل ده انت مقصدتش بيه وجهي أنا .. فخذ ثوابك من غيري".

علامات قبول العمل الصالح الشيخ عماد درويش الازهر الشريف برنامج قلبي معاك صدى البلد

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