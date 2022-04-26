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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شبانة: الانتهاء من ترميم مبنى نقابة الصحفيين قريبا

صدى البلد

تواصل الشركة المنفذة لترميم واجهة مبنى نقابة الصحفيين اعمالها للانتهاء من التجهيزات اللازمة خلال الشهور القليلة القادمة .

 

قال الكاتب الصحفى محمد شبانه الوكيل الشرفي لنقابة الصحفيين رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إن العمل بواجهة مبنى نقابة الصحفيين يسير على قدم وساق، وبشكل منظم .

وأوضح ان عمليات تجهيز واجهة النقابة يجرى تحت إشراف مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

 

وأضاف شبانه فى تصريحات له اليوم، أنه تم ربط السداد بالإنشاءات والإنجاز فيها والإنتهاء منها فى الموعد المحدد خلال من 6 إلى 8 أشهر على أن يكون السداد على 10 أشهر بالسداد المريح، مؤكدا أنه سيقوم بالإشراف على سيرالعمل حتى ينتهي فى أبهى صورة.

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