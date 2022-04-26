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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشييع جثمان طالب البحرية بمدينة دكرنس في الدقهلية

والدة الفقيد
والدة الفقيد

شيع  أهالي مدينة دكرنس في محافظة الدقهلية، جثمان الطالب محمد مصباح طالب الأكاديمية البحرية  وسادت حالة من الحزن على الجميع واكتست المدينة بالسواد حزنا على الطالب، وقد خرج الجثمان من مسجد الجبرنة، بمدينة دكرنس وسط حالة من البكاء والصراخ .
وكانت بمدينة دكرنس فقدت اثنين من أبنائها، لقيا مصرعهما في حادث اصطدام سيارة نصف نقل بسيارة ملاكي كان يستقلها الطلاب، مما أدى لاصطدامها بالرصيف بعد كمين رشيد كوبري زكريا على الطريق الدولى الساحلي. 
وتلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة، ومرفق اسعاف كفر الشيخ إشارة بوقوع حادث اصطدام سيارة نصف نقل بسيارة ملاكي، مما أدى لاصدامها بالرصيف بعد كمين رشيد بالقرب من كبري زكريا 
وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتمكن رجال الإسعاف من استخراج الـ5 جثامين من السيارة الملاكي.
وتبين من البيانات أن الطلاب هم أحمد السعيد الشلقامي 21 عاما من دكرنس دقهلية وأدهم الشرقاوي الغريب محمد، 21 عاما من دكرنس دقهلية، وأحمد عبدالرحمن السيد أحمد21 عاما من أبو كبير شرقية، ومحمد جمال محمد حسين محمد 21 عاما من سنورس الفيوم، ومحمد محمد مصباح السعيد من دكرنس دقهلية.

طالب الاكاديمية البحرية اهالي دكرنس مسجد الجبرنة مدينة دكرنس الطريق الدولي الساحلي سيارة ملاكى

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