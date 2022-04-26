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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا ودول أوروبية تعلن عودة دبلوماسييها وسفاراتها للعمل في كييف

شوارع مدمرة وخالية
شوارع مدمرة وخالية من الناس في أوكرانيا إلا القليل

من المقرر أن تشغل  الدبلوماسية الأمريكية "بريدجيت برينك" منصبًا كان فارغًا رسميًا منذ عام 2019، في مؤشر على هدوء نسبي للأمور في العاصمة الأوكرانيية كييف، وعودة الدبلوماسيين إليها، لكن هذا لا يقول بانتهاء الحرب وعودة الحياة لطبيعتها بشكل كامل، بل يلزم الأمر بعض الوقت، وفق ما ذكرت صحف دولية.

أعلن البيت الأبيض أمس الاثنين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رشح بريدجيت برينك موظفة الخدمة الخارجية المحترفة لتكون سفيرة الولايات المتحدة التالية لدى أوكرانيا.

 اختار بايدن دبلوماسية محنكة تتحدث الروسية لتكون مبعوثًا رئيسيًا له في دولة تعاني من غزو واسع النطاق من قبل موسكو .

وقال البيت الأبيض في بيان أعلن فيه اختيار بايدن إنها أمضت خمسة وعشرين عاما من حياتها المهنية في السلك الدبلوماسي ركزت على دفع السياسة الأمريكية في أوروبا وأوراسيا.

عملت  برينك أيضًا كنائب رئيس البعثة في سفارتي الولايات المتحدة في أوزبكستان وجورجيا ، وقضت بعض الوقت المبكر من حياتها المهنية في بلغراد وصربيا وقبرص.

وتشير عودة الدبلوماسيين إلى كييف إلى انفراجة هامة في تطورات الحرب، تقول بأن الغرب لا يرى أن موسكو ستحاول مجددًا ضم كييف إليها، وإزالة حكومتها.

وزار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كييف يوم الأحد ، حيث التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأخبره أن بايدن يرشح  برينك لهذا المنصب.

كما أخبر  زيلينسكي أن الولايات المتحدة تعتزم إعادة دبلوماسييها إلى كييف هذا الأسبوع ، بعد أشهر من إجلائهم وبدء عملياتهم في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، وفي بولندا المجاورة.

وعلى الرغم من أن العديد من الدول الأوروبية أعادت بالفعل فتح سفاراتها في كييف، فإن العودة ستكون تدريجية بالنسبة للدبلوماسيين الأمريكيين ، وفقًا لمسؤول في وزارة الخارجية.

وقال المسؤول للصحفيين الذين ينتظرون بلينكين على الجانب البولندي من الحدود: "منذ بدء الأعمال العدائية، كان لدينا فريق عبر الحدود في بولندا يتولى هذا العمل نيابة عنا".

يتطلب ترشيح  بايدن لبرينك المصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي، المقسم بالتساوي 50-50 ، ولكن بالنظر إلى إلحاح الظروف في أوكرانيا ، فمن المتوقع أن يتم تأكيد ترشيح برينك في المنصب.

الدبلوماسية الأمريكية بريدجيت برينك العاصمة الأوكرانيية كييف الحرب البيت الأبيض الرئيس الأمريكي جو بايدن سفيرة الولايات المتحدة أوكرانيا

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