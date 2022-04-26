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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليقا على تلقيه رسالة تهديد بالقتل.. بينيت: إسرائيل بيت واحد للكل

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، على رسائل تهديد بالقتل وصلت إلى عائلته.

ونشر بينيت تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، شدد من خلالها على ضرورة عدم وصول الصراع السياسي في بلاده إلى البلطجة والعنف والتهديد بالقتل، بدعوى أن إسرائيل بيت واحد للكل ويجب الحفاظ عليه.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي مواطنيه، سواء كانوا سياسيين أو ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أخذ وقت للهدوء والمصالحة، وتقليل نيران الخطاب السياسي في بلاده.

وفي السياق نفسه، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" يجري تحقيقات سرية حول تهديدات بالقتل وصلت إلى عائلة بينيت وبداخلها رصاصة في مدينة رعنانا شمال تل أبيب.

وأشارت الصحيفة إلى أن "جهات يمينية متطرفة كانت تلاحق عائلة بينيت منذ تشكيله الحكومة الحالية قبل أقل من عام، وقد تظاهر عناصرها بتحريض من قادة اليمين أمام منزل عائلة بينيت الخاص في رعنانا".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن "الشاباك والشرطة فتحا التحقيق وأنه تم فرض حظر شديد على تفاصيل التحقيقات الجارية حول هذه القضية".
 

عائلة رئيس وزراء إسرائيل تتلقى تهديدا بالقتل في رسالة داخلها رصاصة

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