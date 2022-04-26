القابضة للمياه: رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام العطلات والأعياد

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برفع درجات الاستعداد بجميع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، استعدادا لفصل الصيف، وانتظام العمل داخل جميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن العمل مستمر بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال أيام العطلات وأعياد شم النسيم وعيد الفطر المبارك، مع تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركات التابعة في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات في حينه.

وأشار إلى تشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من شركاتها التابعة، بالتنسيق مع طوارئ الشركة القابضة، لافتًا إلى أهمية متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، والعمل على حلها فورًا، وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.



وأصدر رئيس الشركة القابضة، حزمة من التكليفات أثناء انعقاد اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، أهمها: (متابعة اجراءات التشغيل القياسية المثلى لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمحطات والمحابس والشبكات، بالإضافة لتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحى لمواجهة أى مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه فى فصل الصيف والتى ينتج عنها زيادة التصرفات التى تستوعبها شبكات الصرف الصحى، والالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأكد أهمية متابعة منظومة المعامل والجودة، وتنفيذ حلول عاجلة لتحسين ضغوط المياه، ومراجعة خطط تشغيل المحطات لتتناسب مع فترات الإستهلاك المختلفة على مدار اليوم خلال الأعياد وأشهر الصيف القادم، وتفعيل منظومة الطوارئ والأزمات والعمل وفقا لجداول الورديات، وجاهزية الخط الساخن 125 لاستقبال الشكاوى على مدار الساعة ومتابعة حلها.

وأشار إلى توعية المواطنين بالسلوكيات الصحيحة والمثلى فى التعامل مع خدمة مياه الشرب والصرف الصحى تتضمن استدامتها ووصولها بالضغوط المناسبة، مشيرا إلى ضرورة تكثيف حملات رفع الوعى فى الفترة التى تسبق الأعياد والتى ينتج عنها زيادة الاستهلاك.

وأكد تنفيذ الشركات التابعة حلول عاجلة لمشكلات بعض المناطق الساخنة، وتنفيذ خطط مأمونية وسلامة مياه الشرب ومأمونية تداول الصرف الصحى، للحد من المخاطر الصحية والبيئية واستدامة الخدمات المقدمة بجودة عالية.

وأضاف أن أحد أهم الاستعدادات لفصل الصيف تأهيل محطات وشبكات وروافع مياه الشرب والصرف الصحى للحصول على شهادة الادارة الفنية المستدامة TSM، وتكثيف حملات إزالة الوصلات الخلسة، وتقليل الفاقد.